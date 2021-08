Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Εκβίαζε πατέρα και γιο ζητώντας 60.000 ευρώ

Πατέρας και γιος κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα εκβιασμού από 27χρονο.

Πατέρας και γιος κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα εκβιασμού από 27χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τους απειλούσε επί δύο μήνες, ζητώντας να του καταβάλουν 60.000 ευρώ, ποσό που, όπως ισχυριζόταν, αφορούσε οικονομική οφειλή συγγενικού προσώπου των καταγγελλόντων.

Οι ίδιοι απευθύνθηκαν στην Αστυνομία κι έπειτα από προκαθορισμένο ραντεβού εμφανίστηκαν δυο άτομα για να εισπράξουν χρηματικό ποσό που είχε συμφωνηθεί.

Αστυνομικοί επενέβησαν και συνέλαβαν τους φερόμενους ως εισπράκτορες (32 και 42 ετών) για συνέργεια στην εκβίαση. Ο 27χρονος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός αναζητείται.

