Ανέστης Βλάχος: δημοτική δαπάνη η κηδεία του

Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη, η κηδεία του ηθοποιού Ανέστη Βλάχου, ο οποίος "έφυγε" από τη ζωή, σε ηλικία 87 ετών, θα πραγματοποιηθεί τιμής ένεκεν και δημοτική δαπάνη στο Α΄ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων.

Ο Ανέστης Βλάχος διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων επί Δημαρχίας Δημήτρη Μπέη εισφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στην μεταπολιτευτική ζωή της πρωτεύουσας.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του Ηρακλής Βλάχος με ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Facebook. «Να την προσέχεις την μαμά σε παρακαλώ εκεί που πας Πατέρα, βρες και την Σοφία μας και να με περιμένετε, σας αγαπώ όλους τόσο πολύ…Αντίο μπαμπά… Καλό ταξίδι» έγραψε. Ο ηθοποιός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» εδώ κι έναν περίπου μήνα.

Ο Ανέστης Βλάχος που είχε ταυτιστεί με τον ρόλο του «σκληρού» στις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το 1956 πρωτοεμφανίστηκε στην ταινία «Το κορίτσι με τα μαύρα», όπου ερμήνευσε έναν χαρακτηριστικό ρόλο.

Καθιερώθηκε με την ταινία του Κώστα Μανουσάκη «Ο Φόβος» κι από κει και πέρα χαρακτηρίστηκε από τον τύπο του «σκληρού» ή του «κακού».

Στο θέατρο, πρωτοεμφανίστηκε με το έργο «Θάψτε τους νεκρούς» (Κυκλικό θέατρο του Τριβιζά) και συνέχισε παίζοντας σε όλα τα είδη, ενώ εμφανίστηκε και στην τηλεόραση. Το 1994, μετά από απουσία πολλών χρόνων, πρωταγωνίστησε στην ταινία «Αυτόπτης μάρτυρας».

