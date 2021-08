Life

Νανά Ταπάσκου: Πέθανε ξαφνικά το γνωστό μοντέλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για το μοντέλο που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Νανάς Ταπάσκου, του μοντέλου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Η θλιβερή είδηση έγινε γνωστή μέσω Facebook, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν, μέχρι στιγμής, περισσότερες πληροφορίες.

Ποια ήταν η Νανά Ταπάσκου

Η Νανά Ταπάσκου έγινε γνωστή όταν συμμετείχε στα Playmate το 1999. Μπορεί να μην κέρδισε κάποια διάκριση, κατάφερε όμως να κλέψει τις εντυπώσεις και να δεχθεί πολλές προτάσεις από τον χώρο της μόδας.

Ασχολήθηκε με το τραγούδι, κυκλοφόρησε ένα CD single με τίτλο «Ό, τι Αγαπώ» και έκανε εμφανίσεις σε νυχτερινά μαγαζιά της επαρχίας.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: Νέα μέτρα από 13 Σεπτεμβρίου - 10 ευρώ τα rapid test

Θεσσαλονίκη: Εκβίαζε πατέρα και γιο ζητώντας 60.000 ευρώ