Κορονοϊός - ανεμβολίαστοι: τα μέτρα για μάσκες, rapid test, εργασία και εστίαση

Τι αλλάζει για μαθητές και φοιτητές. Πώς θα διασκεδάζουν και θα ταξιδεύουν όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Σε αναστολή εργασίας οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί.

Στην "πρέσα" θα μπουν από τις 13 Σεπτεμβρίου οι ανεμβολίαστοι, αφού για να εργαστούν, να ψυχαγωγηθούν, να παρακολουθήσουν μαθήματα σε πανεπιστήμια ή ΤΕΙ και να ταξιδέψουν πρέπει να κάνουν αυτοδιαγνωστικά τεστ, τα οποία θα πληρώνουν οι ίδιοι! Επίσης μένουν εκτός κλειστών χώρων εστίασης και γηπέδων.

Για όσους εργάζονται στις υγειονομικές δομές, δίνεται προθεσμία μέχρι την πρώτη Σεπτεμβρίου να έχουν κάνει έστω τη μία δόση εμβολίου. Διαφορετικά θα τεθούν σε αναστολή.

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας:

Από την 1η Σεπτεμβρίου αναστέλλεται η εργασία για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν πιστοποιητικό νόσησης των τελευταίων 6 μηνών. Ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός και για ιδιώτες γιατρούς και φαρμακοποιούς, οι οποίοι θα έχουν κυρώσεις αν δεν εμβολιαστούν.

Από τις 13 Σεπτεμβρίου, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κάνουν ένα εργαστηριακό τεστ στον ιδιωτικό τομέα κάθε εβδομάδα με κόστος 10 ευρώ που θα καλύπτεται από τους ίδιους.

Επίσης, από τις 13 Σεπτεμβρίου είναι πλέον υποχρεωτικά τα δύο rapid test την εβδομάδα για ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς. Τα self test για τους μαθητές θα διατίθενται δωρεάν και θα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Για τους φοιτητές απαιτούνται 2 εργαστηριακά rapid tests αντιγόνου την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, με δαπάνη του φοιτητή, 10 ευρώ/τεστ.

Εκτός από τους εκπαιδευτικούς και οι ακαδημαϊκοί, οι εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές, που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, θα υποχρεούνται να προσκομίζουν στην εργασία τους δύο αρνητικά τεστ την εβδομάδα, τα οποία θα έχουν πληρώσει οι ίδιοι.

Όσοι ταξιδεύουν με οποιοδήποτε μέσο μέσα στη χώρα θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό rapid test που έχει γίνει τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη μετακίνηση τους, ενώ δεν θα μπορούν να προσέρχονται σε δημόσιες δομές για να πραγματοποιούν δωρεάν τεστ Covid πριν ταξιδέψουν.

Σε κλειστούς χώρους εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης), θα μπορούν να μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση). Θα γίνεται έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.

Σε όλους τους υπόλοιπους κλειστούς χώρους εργασίας ο εργοδότης, βάσει νόμου, έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιοι από τους εργαζόμενους του έχουν εμβολιαστεί.

Στους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους γηπέδων θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη νόσηση).

Σε κλειστούς χώρους θεάτρων, σινεμά, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, θα επιτρέπεται η είσοδος σε εμβολιασμένους, νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) και ανεμβολίαστους που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν.

Στα κλειστά γυμναστήρια θα μπορούν να μπαίνουν εμβολιασμένοι, νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) και ανεμβολίαστοι που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.

Τέλος, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση, αλλά και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

«Μιλάμε για μία πανδημία των ανεμβολίαστων» τόνισε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας και πρόσθεσε: «Πάνω από το 90% των νοσηλευομένων σε ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι». «Επιστρέφοντας από τις διακοπές οι Έλληνες κλείνουν εμβολιασμούς» είπε στη συνέχεια, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι ακόμη και αυτοί που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί θα το πράξουν από τις αρχές Σεπτέμβρη.

Σε αντίθεση με το περσινό φθινόπωρο, αυτό το φθινόπωρο ο καθένας μπορεί να προστατευθεί και να προστατεύσει και τους γύρω του, καθώς τους τελευταίους οχτώ μήνες έχουμε τα εμβόλια, είπε και επισήμανε: «Ζούμε μέσα σε ένα τείχος ανοσίας ή μένουμε έξω από αυτό, είναι το δίλημμα» διερωτώμενος: «Ζούμε με το χαμηλότερο κίνδυνο ή κινδυνεύουμε να νοσηλευτούμε σε ΜΕΘ, παίζοντας ουσιαστικά ρωσική ρουλέτα με τη ζωή μας; Πιστεύω ότι θα επικρατήσει το εμείς και όχι το εγώ», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

