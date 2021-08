Πολιτισμός

Charlie Watts: Πέθανε ο ντράμερ των Rolling Stones

Έφυγε από τη ζωή ο ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts.

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts.

Την ανακοίνωση του θανάτου έκανε ο εκδότης του ανθρώπου που τα τελευταία 50 χρόνια ήταν ένα από τους τέσσερις γερόλυκους πλέον της ροκ.

«Πέθανε ήσυχα σε νοσοκομείο του Λονδίνου, νωρίτερα σήμερα, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», αναφέρει ο εκδότης του.

«Ο Τσάρλι ήταν ευχάριστος σύζυγος, πατέρας και παππούς, ήταν επίσης μέλος των Rolling Stones κι ένας από τους σπουδαιότερους ντράμερ της γενιάς του», είπε ο Μπέρναρν Ντόχερτι.

