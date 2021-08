Κοινωνία

Φωτιές στην Ελλάδα: Γερμανός πυροσβέστης περιγράφει την εμπειρία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυσκολότερες στιγμές στην υπηρεσία του ήταν κατά τη διάρκεια της φετινής του αποστολής στην Ελλάδα.

Για τον επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων πυρόσβεσης Μίχαελ Μπρίκμαν από την Φρανκφούρτη, οι δυσκολότερες στιγμές στην υπηρεσία του ήταν κατά τη διάρκεια της φετινής του αποστολής στην Ελλάδα. Σε συνέντευξή του στην Frankfurter Allgemeine Zeitung μιλά για την εμπειρία του στην Πελοπόννησο, όπου εργάστηκε για τέσσερις ημέρες.

«Οι μεγάλες φωτιές που βλέπαμε στην τηλεόραση και μας είχαν συγκλονίσει, είχαν ήδη σβήσει. Το βασικό μας μέλημα ήταν να αποφύγουμε τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Η κατάσταση ήταν ακόμη τεταμένη. Για μας το σημαντικότερο ήταν να στηρίξουμε τους πολίτες, οι οποίοι είχαν τον φόβο ότι θα ξεσπάσουν νέες πυρκαγιές. Και φυσικά τους έλληνες συναδέλφους μας. Η ελληνική πυροσβεστική ήταν εξουθενωμένη. Τον συντονισμό είχε αναλάβει εξολοκλήρου η Πυροσβεστική Αθήνας. Η δράση τους ήταν άκρως επαγγελματική, η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική».

Ο Γερμανός πυροσβέστης επεσήμανε όμως και τις διαφορές που έχει μία αποστολή πυρόσβεσης στην Ελλάδα, σε σχέση με όλα εκείνα που γνώριζε στη χώρα του: «Πρέπει να πίνει κανείς πολύ νερό, αλλιώς κινδυνεύει να πέσει η πίεση. Επίσης ένα επιπλέον ζήτημα είναι ότι οι φυσικοί πόροι είναι λιγότεροι. Στην Ελλάδα η παροχή νερού λειτουργεί διαφορετικά, πρέπει να ξοδεύει κανείς πολύ λιγότερο νερό κατά την πυρόσβεση. Δεν είναι διαθέσιμο όπως ξέρουμε στη Γερμανία. Για το λόγο αυτό η προσέγγιση γίνεται εντελώς διαφορετικά».

Αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων μηνών, ο πυροσβέστης είναι σίγουρος πως τέτοιου είδους καταστροφές θα επαναληφθούν: «Στην Ελλάδα ξεσπούσαν πάντα φωτιές. Σε αυτή την περίπτωση όμως είχαμε ένα συνδυασμό τριών πυρκαγιών, οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα, μαζί με έναν δυνατό άνεμο. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να αποφευχθεί η εξάπλωσή τους. Κάτι που παρατηρούμε όμως εδώ και καιρό είναι πως οι προειδοποιήσεις για πυρκαγιές αυξάνονται και στη Γερμανία. Τα δάση διαθέτουν όλο και λιγότερη υγρασία. Ο κίνδυνος να ξεσπάσει και σε εμάς μια μεγάλη πυρκαγιά υφίσταται. Φέτος είχαμε την μία καταστροφή μετά την άλλη. Πλημμύρες σε περιοχές της Γερμανίας, φωτιές στον ευρωπαϊκό Νότο. Και στην Αϊτή ο σεισμός …»

Ειδήσεις σήμερα:

Βάρκιζα: έφηβος νεκρός σε τροχαίο

Κορονοϊός: Ανακαλούνται οι άδειες των υγειονομικών

Κορονοϊός - Τρίκαλα: Σε αναστολή 13 ανεμβολίαστοι υπάλληλοι του δήμου