Αθλητικά

Τσιτσιπάς: ψηλά στη λίστα των αθλητών με τη μεγαλύτερη επιρροή στα social media

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λιονέλ Μέσι, Λιούις Χάμιλτον, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Νεϊμάρ βρίσκονται σε χαμηλότερες θέσεις σε σχέση με τον Έλληνα αθλητή.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στην 8η θέση της κατάταξης των αθλητών παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πρόσφατα μεταγράφηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν, βρίσκεται στην 12η θέση, ο Λιούις Χάμιλτον 16ος, ο Κιλιάν Μπαπέ 23ος, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς 24ος, ο Νεϊμάρ 31ος και η Μεγκαν Ραπίνο 35η μεταξύ των αθλητών που συγκροτούν την λίστα των 50 κορυφαίων.

Η αμερικανική ιστοσελίδα Sportspro δημοσίευσε την κατάταξη Zoomph, βασισμένη σχεδόν αποκλειστικά στην δραστηριότητα των αθλητών στα media: η ιδέα ήταν να καθοριστεί ποιος αθλητής είναι πιο «ελκυστικός» στην αγορά από άλλους, υπό το φως της διαδικτυακής δραστηριότητάς του και του κοινού που καταφέρνει να τον ακολουθεί.

Για την κατάταξη, χρησιμοποιήθηκαν δύο τομείς αξιολόγησης στα τέσσερα κύρια κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, Instagram και TikTok): μετρήσεις κοινωνικής απόδοσης και μετρήσεις κοινού.

Για μετρήσεις κοινωνικής απόδοσης λήφθησαν υπόψη:

ο συνολικός αριθμός αναρτήσεων ο συνολικός αριθμός followers και likes στις τέσσερις πλατφόρμες ενασχόληση οπαδών

Για τις μετρήσεις κοινού, από την άλλη πλευρά, υπολογίστηκαν τα ακόλουθα:

ποσοστό οπαδών που είναι γυναίκες, άνδρες ή «γενιά Ζ» (όσοι γεννήθηκαν μετά το 1996) ποσοστό οπαδών με «συγγένεια» με μουσική, τυχερά παιχνίδια, διεθνείς επιχειρήσεις ή είδη πολυτελείας.

Οι πρώτοι 10 αθλητές:

Σιμόν Μπάιλς (γυμναστική–ΗΠΑ) Ναόμι Οσάκα (τένις-Ιαπωνία) Άσλιν Χάρις (ποδόσφαιρο-ΗΠΑ) Κανέλο Αλβάρες (πυγμαχία-Μεξικό) Πάουλο Ντιμπάλα (ποδόσφαιρο-Αργεντινή) Κριστιάνο Ρονάλντο (ποδόσφαιρο-Πορτογαλία) Αλί Κρίγκερ (ποδόσφαιρο-ΗΠΑ) Στέφανος Τσιτσιπάς (τένις-Ελλάδα) Νόβακ Τζόκοβιτς (τένις-Σερβία) Αλεξ Μόργκαν (ποδόσφαιρο-ΗΠΑ)

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για φωτιές: Είχαμε προετοιμαστεί καλύτερα από άλλες χρονιές

Κορονοϊός - Τρίκαλα: Σε αναστολή 13 ανεμβολίαστοι υπάλληλοι του δήμου

Κορονοϊός - Κρήτη: εκκλησία μετατρέπεται σε εμβολιαστικό κέντρο!