Κορονοϊός - Κικίλιας: εμβολιασμοί έξω από ναούς και πλατείες

Τι είπε για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους υγειονομικούς και την ετοιμότητα του ΕΣΥ εν όψει φθινοπώρου.

Την ανάγκη να κινητοποιηθούν οι συναρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ώστε να εφαρμοστούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους ανεμβολίαστους, εξέφρασε σήμερα ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, κάνοντας γνωστό ότι κινητά συνεργεία θα πραγματοποιούν πιλοτικά εμβολιασμούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έξω από ιερούς ναούς σε πλατείες από την Κυριακή 29 Αυγούστου.

Αναφερόμενος στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους υγειονομικούς είπε ότι η επιτροπή βιοηθικής έχει ήδη καταλήξει ότι θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι όλοι οι υγειονομικοί. Όπως εξήγησε, «η συντριπτική πλειονότητα γιατρών πάνω από 95% έχει εμβολιαστεί και θα συνεχίσουν εμβολιάζονται και οι νοσηλευτές».

«Αυτοί που αντιδρούν είναι κάποιοι συνδικαλιστές, μια ισχνή μειοψηφία», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην τηλεόραση του Σκάι και πρόσθεσε ότι και στον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ υψηλό το ποσοστό των γιατρών, αλλά και των νοσηλευτών που έχουν εμβολιαστεί.

«Είναι η μεγάλη πλειονότητα αυτοί που έχουν εμβολιαστεί στον ιδιωτικό τομέα» εξήγησε και απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν η οργανωμένη Πολιτεία μπορεί να εντοπίσει ποιοι δεν έχουν εμβολιαστεί στον ιδιωτικό τομέα και να τους επιβάλει κυρώσεις, σημείωσε: «πάντα μπορεί η πολιτεία να εντοπίσει όσους δεν έχουν εμβολιαστεί και να τους επιβάλει πρόστιμα αλλά και κυρώσεις που θα ανακοινωθούν σε προσεχή ΚΥΑ».

Σχετικά με το πόσο είναι έτοιμο το σύστημα Υγείας να αντιμετωπίσει την κατάσταση που ενδεχομένως προκύψει το φθινόπωρο, είπε ότι αυτό βρίσκεται σε ετοιμότητα. «Το ΕΣΥ είναι εδώ έτοιμο για να δώσει ξανά τη μάχη αν χρειαστεί» είπε ο κ. Κικίλιας και επανέλαβε ότι ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος. «Οι εμβολιασμένοι άνω των 60 ετών, έχουν 20 φορές μειωμένο κίνδυνο να νοσήσουν βαριά» τόνισε, επισημαίνοντας για μια ακόμα φορά πως 9 στους 10 που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, σήμερα, είναι ανεμβολίαστοι.

