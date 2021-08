Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη: βανδαλισμός στο γλυπτό “Φεγγαράκι” (εικόνες)

Άγνωστοι άφησαν το «αποτύπωμα» τους με σπρέι, ενώ μυστήριο παραμένει το πως κατάφεραν να το πλησιάσουν, αφού το γλυπτό έχει τοποθετηθεί μέσα στη θάλασσα.

Συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης έσπευσαν σήμερα το πρωί να καθαρίσουν το γλυπτό «Φεγγαράκι στην Ακτή» του καλλιτέχνη Παύλου Βασιλειάδη, το οποίο βανδαλίστηκε από αγνώστους, παρά το γεγονός ότι εδώ και 2,5 χρόνια έχει τοποθετηθεί μέσα στη θάλασσα, στον Θερμαϊκό Κόλπο, σε απόσταση αρκετών μέτρων από την ακτή.

Στο κάτω μέρος του γλυπτού άγνωστοι άφησαν το «αποτύπωμα» τους με σπρέι ή με μαρκαδόρο, ενώ μυστήριο παραμένει το πως κατάφεραν να το πλησιάσουν, αφού το γλυπτό μετά τις «περιπέτειες» και τους συνεχείς βανδαλισμούς του για όσο διάστημα ήταν τοποθετημένο στη Νέα Παραλία της πόλης, αποφασίστηκε να τοποθετηθεί στη θάλασσα για να προστατευτεί.

Το «Φεγγαράκι στην Ακτή» τοποθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2019 μέσα στα νερά του Θερμαϊκού, σε κοντινή απόσταση από τις «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου, ενώ υπάρχει και ειδικός φωτισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας.

