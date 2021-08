Κόσμος

Αφγανιστάν – Καμπούλ: έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο

Αμερικάνος αξιωματούχος, δήλωσε ότι οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση αυτοκτονίας.

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας Τζον Κίρμπι, προσθέτοντας ότι παραμένει ασαφές αν υπάρχουν θύματα.

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται δήλωσε ότι οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση αυτοκτονίας.

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους ευθύνεται για την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, υποστηρίζει το Politico, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ένα άλλο πρόσωπο με γνώση της κατάστασης. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι του αεροδρομίου της Καμπούλ ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα, συμπληρώνοντας ότι σημειώθηκε τουλάχιστον μία ακόμη έκρηξη στο ξενοδοχείο Μπάρον ή κοντά σε αυτό, στην πύλη.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα έναν αριθμό θυμάτων Αμερικανών και αμάχων», έγραψε ο Κίρμπι σε ανάρτηση στο Twitter.

Από την έκρηξη πλησίον του αεροδρομίου της Καμπούλ δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν μεταξύ των θυμάτων ούτε Αφγανοί πολίτες ελληνικού ενδιαφέροντος.

Horrific scenes after 2 suicide attacks outside Kabul airport; Russia’s Foreign Ministry says at least 13 people killed



pic.twitter.com/I8p28tRYF0 — Breaking911 (@Breaking911) August 26, 2021

