Αφγανιστάν: Φόβοι για τρομοκρατική ενέργεια από τον ISIS στην Καμπούλ

Προειδοποιούν οι Αρχές των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Αυστραλίας τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν αμέσως την περιοχή του αεροδρομίου.

Στελέχη του ισλαμιστικού κινήματος των Ταλιμπάν έχουν υποσχεθεί σε δυτικούς απεσταλμένους ότι θα εγγυηθούν την ασφάλεια γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, όμως οι πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών περί απειλών για τη διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας από το ISIS δεν μπορούν να παρθούν αψήφιστα, τόνισε διπλωμάτης χώρας μέλους του NATO που βρίσκεται στην Καμπούλ.

Ο διπλωμάτης, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, αναφερόταν στις προειδοποιήσεις των αρχών των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Αυστραλίας προς τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν αμέσως την περιοχή του αεροδρομίου.

Χιλιάδες άνθρωποι, ξένοι και Αφγανοί, που προσπαθούν απεγνωσμένα να φύγουν από το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, έχουν συρρεύσει στην περιοχή του αεροδρομίου με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να επιβιβαστούν σε κάποιο από τα αεροπλάνα που αναχωρούν από την Καμπούλ.

«Οι δυτικές δυνάμεις σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να βρεθούν στη θέση να επιτεθούν σε οποιονδήποτε ή να αμυνθούν έναντι οποιουδήποτε στο Αφγανιστάν», τόνισε ο διπλωμάτης. «Η εντολή μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα τελειώσει την 31η Αυγούστου», πρόσθεσε.

Φρουροί που ανήκουν στις τάξεις των Ταλιμπάν συνεχίζουν να προστατεύουν τους αμάχους έξω από το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε πάντως στέλεχος του ισλαμιστικού κινήματος σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, προσθέτοντας πως οι δυτικές δυνάμεις υποχρεούνται να τηρήσουν την προθεσμία για την αποπεράτωση των επιχειρήσεων εκκένωσης, που εκπνέει στα τέλη του μήνα.

«Οι φρουροί μας ρισκάρουν επίσης τη ζωή τους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, είναι και αυτοί αντιμέτωποι με την απειλή (να διαπραχθεί επίθεση) από το "Ισλαμικό Κράτος"», ανέφερε το στέλεχος αυτό των Ταλιμπάν, που μίλησε με όρο να μην κατονομαστεί.

