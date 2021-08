Κόσμος

Αφγανιστάν - Μπάιντεν: “Όχι” σε παράταση αποχώρησης – “Κινδυνεύουμε από το Ισλαμικό Κράτος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλείται «μεγεθυνόμενη» απειλή τρομοκρατικής ενέργειας του Ισλαμικού Κράτους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, υπεραμύνθηκε χθες Τρίτη της απόφασής του να διατάξει η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν να έχει ολοκληρωθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δηλαδή ως την 31η Αυγούστου, επικαλούμενος τη «μεγεθυνόμενη» απειλή τρομοκρατικής ενέργειας του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) εναντίον στρατιωτών και των Αφγανών και ξένων πολιτών που συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιχείρησης εκκένωσης.

«Κάθε ημέρα επιχειρήσεων αυξάνει τον κίνδυνο για τους στρατιώτες μας», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στο διάγγελμά του προς τους συμπολίτες, που καθυστέρησε αρκετές ώρες, «αρχίζοντας από τον σοβαρό και μεγεθυνόμενο κίνδυνο επίθεσης» του βραχίονα του ΙΚ στο Αφγανιστάν, του Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν (ΙΚΧ).

Η οργάνωση, «ορκισμένος εχθρός των Ταλιμπάν», όπως υπενθύμισε, «επιδιώκει να βάλει στο στόχαστρο το αεροδρόμιο, να επιτεθεί σε αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις καθώς και σε αθώους πολίτες», τόνισε ο κ. Μπάιντεν.

Η Νορβηγία κλείνει το νοσοκομείο εκστρατείας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Το νοσοκομείο εκστρατείας του ιατρικού σώματος του στρατού της Νορβηγίας που λειτουργεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ θα κλείσει την 31η Αυγούστου, δήλωσε εκπρόσωπος των ένοπλων δυνάμεων στο νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB χθες Τρίτη.

Το σχέδιο της νορβηγικής κυβέρνησης προέβλεπε πως η διαχείριση του νοσοκομείου αυτού θα μεταβιβαζόταν από τον στρατό σε κάποιον οργανισμό υγείας όταν οι ένοπλες δυνάμεις θα ολοκλήρωναν τη διαδικασία αποχώρησής τους από το Αφγανιστάν, μαζί με τα υπόλοιπα ξένα στρατεύματα που απέμεναν.

Αλλά καθώς το ισλαμιστικό κίνημα των Ταλιμπάν εμμένει στη θέση ότι όλες οι ξένες δυνάμεις πρέπει να έχουν αποχωρήσει όταν εκπνεύσει η προθεσμία, και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως θα την τηρήσουν, ο νορβηγικός στρατός αποφάσισε να κλείσει το νοσοκομείο.

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν σχεδόν ολόκληρο το Αφγανιστάν προχωρώντας σε κεραυνοβόλα προέλαση αυτόν τον μήνα, πολύ ταχύτερα από ό,τι προέβλεπαν οι ΗΠΑ και άλλες χώρες καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν συνάντησαν πρακτικά καμιά αντίσταση.

Η επάνοδος του ισλαμιστικού κινήματος στην εξουσία ανάγκασε τα δυτικά κράτη να αποδυθούν σε κούρσα με τον χρόνο για να εκκενώσουν τους πολίτες τους και αφγανούς συνεργάτες τους από τη χώρα, λόγω του φόβου πως θα υποστούν αντίποινα από τους Ταλιμπάν. «Ήρθαμε στο Αφγανιστάν μαζί με τους συμμάχους μας και θα φύγουμε μαζί με τους συμμάχους μας», είπε εκπρόσωπος του στρατού στο NTB.

Ο νορβηγικός στρατός προχώρησε στην εκκένωση παιδιών με την αφγανική υπηκοότητα το Σαββατοκύριακο. Οι νορβηγικές αρχές δεν ξέρουν πού είναι οι γονείς τους. Πολλά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τους αμερικανούς στρατιωτικούς που επανδρώνουν την περίμετρο ασφαλείας του διεθνούς αεροδρομίου.

Πολλά από τα περίπου είκοσι παιδιά αυτά είναι κάτω των 5 ετών, διευκρίνισε η υπουργός Δικαιοσύνης της Νορβηγίας, η Μόνικα Μάιλαντ. Η ίδια τόνισε πως καταβάλλονται προσπάθειες να βρεθούν οι γονείς των παιδιών και πρόσθεσε πως το Όσλο δεν σκοπεύει να προχωρήσει στην απομάκρυνση άλλων παιδιών από το Αφγανιστάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή: “Μάχη” για τις πυρκαγιές και τα μέτρα αποκατάστασης

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Πού θα γίνονται δωρεάν rapid test την Τετάρτη

Κορονοϊός – Ανεμβολίαστοι: “Μπλόκο” από 13 Σεπτεμβρίου - Όλα τα νέα μέτρα