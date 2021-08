Πολιτική

Συνάντηση Τσίπρα - Χατζηθεοδοσίου

Τον νέο πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος συνάντησε ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Συνάντηση με τον νέο πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, με αφορμή την εκλογή του στην ηγεσία της Ένωσης, μετά την απώλεια του Κωνσταντίνου Μίχαλου, είχε σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook αναφέρει: «Ως επικεφαλής του επιμελητηριακού θεσμού στη χώρα, αναλαμβάνει ένα εξαιρετικά σημαντικό αλλά και δύσκολο έργο για την επιβίωση και ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της πανδημίας αλλά και τα προσκόμματα που θέτει η άρνηση της Κυβέρνησης να σταθεί στο πλευρό της με αντιμετώπιση των προβλημάτων της ρευστότητας, της διόγκωσης του ιδιωτικού χρέους αλλά και ο αποκλεισμός της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους πόρους και τις προοπτικές του Ταμείου Ανάκαμψης».

Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, από την πρώτη στιγμή, με τις τεκμηριωμένες προτάσεις και την ειλικρινή συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς και τα Επιμελητήρια, στάθηκε δίπλα στην προσπάθεια επιχειρήσεων και εργαζομένων για βιώσιμη και δίκαιη επανεκκίνηση της οικονομίας».

