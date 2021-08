Πολιτική

Τσίπρας για Μητσοτάκη: Πήρε πίσω την ψεύτικη συγγνώμη που είπε στον λαό

Σε υψηλούς τόνους η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Βουλή. Εξαπέλυσε "πυρά" κατά του πρωθυπουργού για την τοποθέτηση του.



«Ήταν προκλητικό επί 55 λεπτά σ' αυτό το βήμα ο κ. Μητσοτάκης με τη στάση, την τοποθέτηση και το ύφος του να δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα. Προκαλεί θλίψη για μια ακόμη φορά, μπροστά σε μια τραγωδία που όλους μας έχει συνταράξει, έχει επιλέξει την πεπατημένη της επικοινωνίας, της συγκάλυψης, της υποκρισίας, της απόσεισης, και της μετάθεσης των βαρύτατων ευθυνών του», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συζήτηση στη Βουλή για τις πυρκαγιές.

«Μας ζήτησε να του υποδείξουμε πού έγινε το λάθος κι έτσι πήρε πίσω την ψεύτικη συγγνώμη που είπε στον ελληνικό λαό τις ώρες της καταστροφής. Αν ο πρωθυπουργός της χώρας μετά από 15 μέρες έρχεται στο βήμα της Βουλής και αναρωτιέται αν έγινε κάποιο λάθος και μας ζητά να του το υποδείξουμε, τότε γιατί ζήτησε συγγνώμη;»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε τον «βαθύτατο σεβασμό» του στους ανθρώπους της πρώτη γραμμής, πυροσβέστες, εθελοντές, κατοίκους, ανθρώπους του μόχθου και της αγάπης για τον τόπο τους, που δεν δίστασαν και δεν διστάζουν να σταθούν απέναντι στο θηρίο της πυρκαγιάς, τους 18αρηδες και τους 20αρηδες στην Εύβοια, την Αττική, την Πελοπόννησο, «που για μήνες ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του, και η προπαγάνδα του, βάφτιζαν ανεύθυνους και στιγμάτιζαν ως υπαίτιους για το ξέσπασμα της πανδημίας».

Σημείωσε ότι «είναι ανάγκη το πένθος, η απελπισία, ο θυμός, να γίνουν δύναμη ελπίδας, αναγέννησης, ανοικοδόμησης και επανεκκίνησης».

Τόνισε ότι χωρίς κυνήγι μαγισσών «που τόσο εύκολα χρησιμοποίησε παλιότερα ο κ. Μητσοτάκης από τα έδρανα της αντιπολίτευσης», πρέπει να απαντηθεί τι και ποιος φταίει που πάνω από ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη, ζωές, ζώα, σπίτια, περιουσίες, έγιναν κάρβουνο. Τόνισε ότι δεν απαντήθηκε από τον κ. Μητσοτάκη, όμως πρέπει να απαντηθεί, «γιατί χωρίς αυτό το πολιτικό μας σύστημα απλώς θα προετοιμάζει την επόμενη τραγωδία».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι οι πληγέντες αντιμετωπίζουν οξύτατο ζήτημα επιβίωσης και σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσε την πρόταση να νομοθετηθεί «άμεσα και για όσο χρόνο χρειαστεί, για τους πληγέντες αγρότες, κτηνοτρόφους, ρητινοπαραγωγούς, ελαιοπαραγωγούς στην Βόρεια Εύβοια, στην Ηλεία, στη Μάνη ή σε όποια άλλη περιοχή έχει πληγεί, το Εισόδημα Έκτακτης Ανάγκης. Για κάθε νοικοκυριό, 400 ευρώ το πρώτο μέλος συν 200 ευρώ το δεύτερο μέλος συν 100 ευρώ το κάθε τέκνο, σε μηνιαία βάση».

Είπε πως δεν απαντήθηκε από τον κ. Μητσοτάκη τι και ποιος φταίει που «πάνω από ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη, ζωές, ζώα, σπίτια, περιουσίες, έγιναν κάρβουνο», όμως πρέπει να απαντηθεί, «γιατί χωρίς αυτό το πολιτικό μας σύστημα απλώς θα προετοιμάζει την επόμενη τραγωδία». Είπε ότι η κλιματική κρίση είναι παράγοντας που οξύνει το πρόβλημα, αλλά όχι «μηχανισμός δραπέτευσης από τις ευθύνες», καθώς μια σοβαρή πολιτεία δεν κυνηγάει αλλά προλαμβάνει τις φωτιές, διδάσκεται από την καταστροφή και ενεργεί για την αποτροπή της. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι αυτό επιχείρησε η κυβέρνηση του «μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι, όταν προσωπικά εσείς κ. Μητσοτάκη δεν διστάσατε να μετατρέψετε την οδύνη, το θρήνο και τον ανθρώπινο πόσο σε εργαλείο της μικροπολιτικής σας σκοπιμότητας». Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν τότε με τη σύσταση της επιτροπής και το πόρισμα Γκολντάμερ, βάσει του οποίου ξεκίνησαν σειρά παρεμβάσεις που βρήκε εν εξελίξει η σημερινή κυβέρνηση αλλά «τις θάψατε βαθιά στα συρτάρια σας». Είπε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε «ολοκληρωμένα ισχυρά θεσμικά εργαλεία, στους τομείς της δασικής προστασίας», απαριθμώντας τις σχετικές πρωτοβουλίες. Μεταξύ άλλων ανέφερε σε αυτό το πλαίσιο ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε το έργο των δασικών χαρτών που «κυρώθηκαν στο 45% της χώρας -όταν παραλάβαμε μόνο το 3%- και ανατέθηκαν οι μελέτες, τις βρήκατε έτοιμες για το υπόλοιπο της ελληνικής επικράτειας στο 100%, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες τέλη του 2019».

Αντίθετα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι: πάγωσε και ανέστειλε τις προσλήψεις στις δασικές υπηρεσίες, σταμάτησε το πρόγραμμα δασοπροστασίας των 5.066 εργαζομένων το φθινόπωρο του 2019, δεν υλοποίησε την Πολιτική Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών, ακύρωσε τους δασικούς χάρτες «για χάρη μικροκομματικού οφέλους και προφανών πολιτικών σκοπιμοτήτων και φέρατε τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο Χατζηδάκη που προωθεί ακόμα και εξαιρέσεις εκτάσεων από τη δασική νομοθεσία». Τον κατηγόρησε ότι δεν εφάρμοσε την ΚΥΑ συνεργασίας των υπηρεσιών στην πυρόσβεση και ότι διατήρησε την «παρωχημένη και όπως αποδείχτηκε αναποτελεσματική» δομή της Πολιτικής Προστασίας «και απλά αναβαθμίσατε σε υφυπουργό έναν πρώην δήμαρχο, κομματικό στέλεχος της ΝΔ», ενώ και «σειρά από στελέχη που είχαν ευθύνες για τη διαχείριση παλιότερων πυρκαγιών, που μας καλούσατε από τη θέση της αντιπολίτευσης να τους αποπέμψουμε και ήρθατε εσείς να τους αναβαθμίσετε».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι όλα αυτά τα έκανε η κυβέρνηση γιατί «δεν την βόλευε» το πόρισμα Γκολντάμερ, γιατί θεωρεί την πρόσληψη πυροσβεστών βαρίδι στον κρατικό προϋπολογισμό, ότι δεν προχώρησε τους δασικούς χάρτες, «γιατί θέλετε να διατηρείτε ένα μόνιμο καθεστώς εξάρτησης και ομηρίας των πολιτών από την κεντρική διοίκηση και τα γαλάζια παιδιά της αυτοδιοίκησης». Σχολίασε ότι η κυβέρνηση «ξαφνικά» ανακάλυψε την κλιματική κρίση όμως φταίνε οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, όχι η κλιματική αλλαγή, για το ότι «έκρυψε στα συρτάρια της τις προτάσεις Γκολντάμερ», για τη «διατήρηση τη σκανδαλώδους συναρμοδιότητας δεκάδων υπουργείων και φορέων για τη πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών», για την «αγνόηση» της πρότασης νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για την ίδρυση Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και Ανθεκτικότητας.

«Η ευθύνη αυτών των επιλογών σας βαραίνει προσωπικά», «δική σας αποκλειστικά είναι», είπε προς τον κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι του υπουργού «που μας έλεγε ότι ο κρατικός μηχανισμός λειτούργησε υποδειγματικά και ότι κρατούσε μέρα νύχτα τη μάνικα, ούτε του άλλου υπουργού που μετρούσε τριπλάσια αεροπλάνα από όσα επιχειρούσαν, ούτε του αρχηγού της Πυροσβεστικής που τον ρωτούσαν τι γίνεται στην Εύβοια και απαντούσε ότι δε ξέρει γιατί βρίσκεται τρεις μέρες στο υπέροχο δάσος της Πάρνηθας». Σχολίασε πως όσο ο πρωθυπουργός «παρουσιάζεται απολύτως αδύναμος, στοιχειωδώς να την κατανείμει αυτή την ευθύνη και στους υφισταμένους του» και «αναζητά διέξοδο σε ανασχηματισμούς και σε πρόσωπα από το δημοκρατικό χώρο για να αποτελέσουν σωσίβιες λέμβους, τόσο κραυγάζει ότι δεν είναι ικανός την ευθύνη, ούτε να την αναγνωρίσει ούτε να τη διαχειριστεί».

Ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει γιατί ζήτησε «συγγνώμη», αλλά και για τις «συνταραχτικές καταγγελίες του Περιφερειάρχη της Στερεάς Ελλάδας που δήλωσε χθες ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν εντολή μη κατάσβεσης». Ανέφερε ότι ο ίδιος είχε βρεθεί την ώρα της μάχης στη Λίμνη Εύβοιας και συνάντησε τον περιφερειάρχη, που ήταν εκεί με τον δήμαρχο Λίμνης-Μαντουδίου, στην πρώτη γραμμή, όπως είπε, και πως «η εικόνα που μεταδόθηκε ήταν οργής των πολιτών και της Τ.Α. για τον τρόπο που συντονίστηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την κρίσιμη ώρα». «Μου έκανε αλγεινή εντύπωση», σχολίασε, «το γεγονός ότι από το γραφείο σας τηλεφωνούσαν στον δήμαρχο για να μη βγαίνει στα ΜΜΕ και να είναι επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση. Εκείνη την ώρα άλλες θα έπρεπε να είναι οι οδηγίες, όχι απειλές».

Ο κ. Τσίπρας ρώτησε τον πρωθυπουργό πού ήταν το «επιτελικό κράτος» και ο ίδιος τις ώρες της φωτιάς, πού ήταν το «εξειδικευμένο σχέδιο για την προστασία των περιαστικών δασών της Αττικής», για να σχολιάσει: «Πίσω από όλα αυτά είστε εσείς κύριε Μητσοτάκη. Ή πιο σωστά, εσείς είστε όλα αυτά». Είπε πως «προκαλεί φόβο ένας πρωθυπουργός που δεν στερείται μόνο της ικανότητας να διοικεί, αλλά στερείται και της στοιχειώδους ικανότητας να αντιληφθεί το μέγεθος της ζημιάς που έχει προκαλέσει». «Ανεβήκατε στο βήμα χαμογελώντας, το ίδιο κάνατε και στη συνέντευξη Τύπου», σχολίασε, υποστηρίζοντας ότι αυτό «πολλαπλασίασε τον πόνο, την απόγνωση, την οργή», ενώ μίλησε «ασέβεια προς τους πολίτες».

Υπογράμμισε ότι το κρίσιμο για τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι αυτοί που επλήγησαν να δουν ξανά προοπτική και ελπίδα, επαναλαμβάνοντας σε αυτό το σημείο την πρόταση 7 σημείων για την επόμενη μέρα, τις οποίες κατέθεσε προ ημερών. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αντί για συνεννόηση και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τις πολιτικές δυνάμεις, «εσείς συνεχίσατε τη πεπατημένη της προπαγάνδας και της ωραιοποίησης». Είπε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση «βάφτισε την πάγια ενίσχυση που πάντοτε δίνονταν, των 1000 ευρώ το μέτρο για επιφάνειες έως 150 τ.μ, ως τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις που δόθηκαν ποτέ» και «έκρυψε στο τρυκ μιας προκαταβολής αυτής της ενίσχυσης ότι δε δίνετε επιπλέον τα έξι και οκτώ χιλιάρικα για οικείες και επιχειρήσεις αντίστοιχα και ότι ένα μεγάλο μέρος θα είναι άτοκο δάνειο, δηλαδή θα βρεθούν και χρεωμένοι».

Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας είπε ότι «κάθε πολίτης σήμερα, μοιράζεται ένα κοινό αίσθημα, την ανασφάλεια», κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για προσλήψεις αστυνομικών και επένδυση σε περιπολικά, αφήνοντας τα δάση «χωρίς προστασία, την πυροσβεστική χωρίς μέσα και προσωπικό, την πυρόσβεση χωρίς σχέδιο, τους πολίτες απροστάτευτους». «Η τραγική ειρωνεία λοιπόν είναι ότι ενώ κάνατε την ασφάλεια προεκλογική σημαία ευκαιρίας, η πολιτική παρακαταθήκη των δύο χρόνων σας στην εξουσία, είναι η ανασφάλεια και ο φόβος», σημείωσε. Είπε ότι στο τέλος του καλοκαιριού «μετράμε ρεκόρ καμένων εκτάσεων και ρεκόρ σε κρούσματα και νεκρούς ανά 100.000 πληθυσμού από τη πανδημία» και στην οικονομία, «μετράμε τρομακτικές αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων».

Καταληκτικά, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι όλα αυτά σημαίνουν πως ο κ. Μητσοτάκης «απέτυχε παταγωδώς, στην πανδημία, τις πυρκαγιές, την κοινωνική συνοχή, την ασφαλή καθημερινότητα του πολίτη, την προστασία της χώρας και των ανθρώπων της», ενώ «είστε εξαιρετικά ικανοί να διευρύνετε τις ανισότητες με τις πολιτικές σας. Με την επιλογή σας να αφήσετε 30.000 νέους εκτός ΑΕΙ. Με επιλογή σας αφήσατε 83.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών, καταργήσατε το 8άωρο και θεσπίσατε απλήρωτες υπερωρίες. Ακόμη και με επιλογή σας κόψατε τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού για 120.000 πολίτες». Ανέφερε ότι «κανένας πρωθυπουργός δεν έκανε τόσο μεγάλη ζημιά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα» και ότι «εκπροσωπεί την αποτυχία, την ειδωλολατρία της ιδιωτικοποίησης και του κέρδους, την περιφρόνηση της κοινωνικής πλειοψηφίας». «Θαρρώ πως έρχεται η στιγμή κύριε Μητσοτάκη, που θα υπάρξει ένα διαφορετικό μήνυμα εκκένωσης στο 112. Αυτή τη φορά όχι από σας προς τους πολίτες, αλλά από τους πολίτες προς εσάς», σχολίασε, για να τονίσει πως για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και «όλη τη δημοκρατική αντιπολίτευση», υπάρχει η πολύ σοβαρή πρόκληση «η απόγνωση και η οργή να μετατραπούν σε δύναμη και ενέργεια για να αλλάξει πορεία η χώρα μας».

