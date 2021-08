Κόσμος

Αφγανιστάν: Πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ (βίντεο)

Το “Ισλαμικό Κράτος” ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό. Φόβοι για νέες επιθέσεις.

Περισσότεροι από 40 είναι οι νεκροί και άλλοι 120 οι τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Μεταξύ των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά.

Δύο μεγάλες εκρήξεις στο αεροδρόμιο και έξω από ξενοδοχείο, που προκλήθηκαν από βομβιστές αυτοκτονίας, σκόρπισαν τον τρόμο και τον θάνατο στην αφγανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, η τζιχαντιστική οργάνωση “Ισλαμικό Κράτος” ανέλαβε την ευθύνη για τις εκρήξεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Ελληνικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων, ούτε Αφγανοί πολίτες ελληνικού ενδιαφέροντος.

«Η Ελλάδα καταδικάζει την απεχθή επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, με θύματα Αφγανούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, καθώς και μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο twitter. «Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Νωρίτερα ένα ιταλικό στρατιωτικό αεροπλάνο τύπου C-130, που απογειωνόταν από το αεροδρόμιο, δέχθηκε βροχή από σφαίρες. O πιλότος του προχώρησε σε ελιγμούς για να αποφύγει τα πυρά, τα οποία δεν πέτυχαν το αεροσκάφος, ενώ σώοι είναι οι σχεδόν 100 Αφγανοί που επέβαιναν σε αυτό.

Το λουτρό αίματος σημειώθηκε στον απόηχο της προειδοποίησης του Βρετανού Υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων, πως επίκειται τρομοκρατική επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τον Λευκό Οίκο ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σκοπεύει να μεταθέσει την ημερομηνία αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν (31η Αυγούστου) ως αποτέλεσμα των επιθέσεων.

