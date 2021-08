Life

“Το Πρωινό”: To τρέιλερ για τη νέα σεζόν - Πότε κάνει πρεμιέρα

Ανανεωμένη και με πολλές εκπλήξεις, η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 με τη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα.

Αυτό το διάστημα οι προετοιμασίες στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό” με παρουσιαστές την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα είναι πυρετώδεις. Συγκεκριμένα, όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν και την μεγάλη πρεμιέρα.

Η ανανεωμένη εκπομπή ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις για τους τηλεθεατές, με εκλεκτούς καλεσμένους και πολλά θέματα της επικαιρότητας.

Στο πλευρό της Φαίης Σκορδά και του Γιώργου Λιάγκα θα βρεθούν η Φωτεινή Πετρογιάννη, ο Τάσος Τεργιάκης, ο Βαγγέλης Περρής, η Λίτσα Πατέρα και ο Πέτρος Συρίγος.

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στις 10:00 στον ΑΝΤ1.

