“Το Πρωινό” ανακοίνωσε συμμετοχή μέσω Instagram – Η ημερομηνία της πρεμιέρας

Ο συνεργάτης που αποκάλυψε τη συνέχεια της παρουσίας του στο "Πρωινό" με μία φωτογραφία στο instagram και η ημερομηνία της πρεμιέρας.

Πυρετώδεις είναι αυτό το διάστημα οι προετοιμασίες στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό” με παρουσιαστές την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα.



Συγκεκριμένα, όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν και την μεγάλη πρεμιέρα.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο μάγειρας Πέτρος Συρίγος ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram πως θα βρίσκεται γι ακόμη μια χρονιά στο “Πρωινό” και θα μοιράζεται με τους τηλεθεατές τις συνταγές του.

