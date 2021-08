Κόσμος

Ιταλία: τεράστια ποσότητα κοκαΐνης σε κοντέινερ από τη Βραζιλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης σε κοντέινερ από τη Βραζιλία εντόπισαν οι τοπικές Αρχές.

Πάνω από 108 κιλά «καθαρής» κοκαΐνης σταμάτησαν προτού μπουν στην αγορά της Ιταλίας οι τοπικές Αρχές. Η αξία του παράνομου εμπορεύματος πλοίου έφτανε τα 22 εκατομμύρια ευρώ.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε έλεγχο που έκαναν τοπικοί αξιωματούχοι της Καλαβρίας με υπαλλήλους του Τελωνείου για την απάτη και κάτω από την εποπτεία της τοπικής Αρχής κατά της Μαφίας, στην Καλαβρία.

Μετά από τον έλεγχο πάνω από 4300 κοντέινερ που είχαν φτάσει στο λιμάνι από τη Νότια Αμερική, οι Αρχές εντόπισαν, με τη βοήθεια ειδικού σκάνερ, την κοκαΐνη.

Βρισκόταν σε ένα κοντέινερ με είδη ξυλείας, που έφτασε στην Καλαβρία από τη Βραζιλία.

Υπήρξαν ακόμα τέσσερις έλεγχοι στη διαδρομή τους, σε κανέναν εκ των οποίων δεν είχαν εντοπιστεί τα ναρκωτικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Αφγανιστάν - ΗΠΑ: Επιδρομή με drone κατά του Ισλαμικού Κράτους

Μυρτώο Πέλαγος: Πλοίο προσέκρουσε σε βραχονησίδα

Ρόμπερτ Κένεντι: Αποφυλακίζεται ο δολοφόνος του