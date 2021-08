Οικονομία

ΑΑΔΕ: Παράταση για δηλώσεις COVID και μισθώσεις ακινήτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε εκπνέει η προθεσμία που ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Παρατείνονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι προθεσμίες για την υποβολή αρχικών/τροποποιητικών “δηλώσεων COVID” και μισθώσεων ακινήτων, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, παρατείνονται οι προθεσμίες δηλώσεων:

Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από εκμισθωτές ακινήτων, προκείμενου να δηλωθεί η λύση συμφωνίας μίσθωσης έως την 12η Ιουνίου 2020. COVID ή/και Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων στην περίπτωση που λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση, για να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους. COVID ή/και Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για Ιανουάριο έως και Μάιο 2021, από εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων. COVID, για Μάρτιο έως και Δεκέμβριο 2020, από εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων που δεν έχουν υποβάλει Δήλωση. Τροποποιητικών Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για Μάρτιο έως και Δεκέμβριο 2020, για τις περιπτώσεις υπεκμισθώσεων με πολλά ακίνητα. COVID ή/και Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από τους Οργανισμούς Λιμένος, που παραχωρούν/υποπαραχωρούν το δικαίωμα χρήσης χώρων εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, και από πρόσωπα, στα οποία καταβάλλεται αποζημίωση λόγω εξωσυμβατικής χρήσης των ακινήτων τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρόπληκτοι: 6,3 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν την Παρασκευή

Ανέστης Βλάχος: Θλίψη στην κηδεία του (εικόνες)

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι πήρε εξιτήριο