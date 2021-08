Κοινωνία

Ρατσιστική επίθεση στο Λασίθι: Προφυλακιστέοι οι 7 κατηγορούμενοι

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν και οι επτά συλληφθέντες για την επίθεση σε βάρος Πακιστανών εργατών.

Μαραθώνια ήταν η διαδικασία των απολογιών ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής των επτά εμπλεκόμενων νεαρών στην άγρια επίθεση κατά των Πακιστανών εργατών, στο Οροπέδιο Λασιθίου. Ξεκίνησε νωρίς το πρωί και ολοκληρώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ της Παρασκευής, ενώ συγγενείς και φίλοι των κατηγορουμένων περίμεναν έξω από τα δικαστήρια όλες αυτές τις ώρες. Με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, και οι επτά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Σε βάρος των επτά εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης ανήμερα της Παναγίας, λίγα 24ωρα μετά την επίθεση και τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, με τους κατηγορούμενους να εμφανίζονται τελικά ενώπιον της Δικαιοσύνης μόλις την περασμένη Δευτέρα, οπότε και πήραν προθεσμία για σήμερα.

Οι Πακιστανοί εργάτες κατέθεσαν ότι τους χτυπούσαν με λύσσα, συνεχόμενα για 7-8 λεπτά, με κλωτσιές, μπουνιές και βέργες. Περιέγραψαν ότι έσπασαν ακόμα και τα δόντια τους, ενώ σε κάποιους έβαλαν το πιστόλι στο κεφάλι, υποχρεώνοντας τους να γονατίσουν στο πάτωμα, με χαμηλωμένο κεφάλι. Ισχυρίστηκαν ακόμα ότι τους λήστεψαν.

Στην πορεία, οι μετανάστες έδωσαν συμπληρωματική κατάθεση στην ανακρίτρια, ισχυριζόμενοι ότι οι κατηγορούμενοι είχαν πετάξει στο πάτωμα τα χρήματα που τους είχαν αποσπάσει νωρίτερα με τη βία. Διαφοροποιήθηκαν δηλαδή ως προς το αδίκημα της ληστείας που είναι κακουργηματικού βαθμού. Όμως, στην πορεία υπήρξε και νέα συμπληρωματική κατάθεση στην οποία υποστήριζαν ότι ουσιαστικά δέχονται απειλές από την πλευρά των κατηγορουμένων και για τον λόγο αυτό τέθηκαν υπό αυστηρή αστυνομική φύλαξη.

Οι συνήγοροι των επτά έδωσαν μεγάλη “μάχη” για να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα και να μην προφυλακιστούν οι εντολείς τους, όμως παρά την επίπονη προσπάθεια η Δικαιοσύνη έστειλε αυστηρό μήνυμα.

