Κοινωνία

Κορονοϊός - Πρόεδρος ΟΛΜΕ: Εμβολιασμένο το 85% των εκπαιδευτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Aντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα των σχολείων. Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα έρθουν και πάλι αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα.



Η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα των σχολείων έχει ξεκινήσει, με το πρώτο κουδούνι να είναι προγραμματισμένο να χτυπήσει στις 13 Σεπτεμβρίου.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα έρθουν και πάλι αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα, αφού η πανδημία του κορονοϊού απαιτεί να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, Θεόδωρος Τσούχλος, μιλώντας το πρωί στο Mega, κατέστησε σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί είναι υπέρ του εμβολιασμού, γεγονός που αποδεικνύεται και από το υψηλό ποσοστό εμβολιασμών του κλάδου, αλλά κατά της υποχρεωτικότητας και της επιβολής.

«Είμαστε υπέρ του μαζικού, καθολικού εμβολιασμού χωρίς αστερίσκους. Εκεί που υπάρχει η διαφωνία της ΟΛΜΕ είναι η έννοια της υποχρεωτικότητας, της επιβολής, της ποινής, της διαθεσιμότητας και γενικότερα του εκφοβισμού. Η ΟΛΜΕ έχει πράξει το καθήκον της από τον Γενάρη που ζητούσαμε την προτεραιοποίηση των εκπαιδευτικών. Φτάσαμε σε ένα ποσοστό στη Δευτεροβάθμια που υπερβαίνει το 80%.Έχουμε υπερβεί το 85% γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν νοσήσει», σημείωσε και στάθηκε στη διαφοροποίηση μαθητών-καθηγητών και στη χρήση των rapid tests παρότι ως τον Μάη γινόταν χρήση των self test.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Πυροβόλησαν και σκότωσαν σκύλο έξω από το σπίτι του

Ρύθμιση χρεών πανδημίας: “τρέχουν” οι διαδικασίες για το άνοιγμα της πλατφόρμας

Κορονοϊός: Ξεκινούν οι εμβολιασμοί έξω από εκκλησίες