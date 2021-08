Πολιτισμός

Rolling Stones - Charlie Watts: Το συγκινητικό “αντίο” στον ντράμερ (βίντεο)

Οι Rolling Stones αποχαιρέτησαν τον θρυλικό τους ντράμερ Charlie Watts, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 80 ετών.

Το εμβληματικό συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η πορεία του αγαπημένου μουσικού συγκροτήματος από τις πρώτες ημέρες της καριέρας του έως τις πιο πρόσφατες περιοδείες τους.

Οι Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood είχαν αποχαιρετίσει ξεχωριστά από τις προσωπικές τους σελίδες τον σπουδαίο ντράμερ, όμως η μπάντα το έκανε με αυτό το βίντεο.





