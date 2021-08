Life

Ελένη Φουρέιρα: Γιόρτασε τα γενέθλια της αδερφής της! Η ομοιότητα και η εκπληκτική τούρτα! (εικόνες)

Τα ξεχωριστά γενέθλια της αδελφής της Ελένης Φουρέιρα και η τρομερή ομοιότητά τους.

Tα γενέθλιά της είχε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα η αδερφή της Ελένης Φουρέιρα, Ιωάννα και η διάσημη τραγουδίστρια τα γιόρτασε μαζί της.

Η pop star έχει μεγάλη αδυναμία στην οικογένειά της και είναι πολύ δεμένη με τις αδελφές της. Μάλιστα φροντίζει πάντα να βρίσκει ελεύθερό χρόνο για να περνάει όμορφες στιγμές με τους δικούς της ανθρώπους.

Το Σάββατο ήταν τα γενέθλια της αδελφής της, Ιωάννας και η Ελένη Φουρέιρα τα γιόρτασε μαζί της.

Μάλιστα η κοπέλα έσβησε μία εντυπωσιακή τούρτα, ενώ η καλλιτέχνιδα μαγνητοσκοπούσε τις όμορφες στιγμές τους...

