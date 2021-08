Κόσμος

Αφγανιστάν: έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ (βίντεο)

Τα πρώτα στοιχεία για την έκρηξη που σημειώθηκε στην Καμπούλ.

Μια έκρηξη ακούστηκε σήμερα το μεσημέρι στην Καμπούλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, τρεις ημέρες μετά την πολύνεκρη επίθεση στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας όπου οι δυτικές χώρες ολοκληρώνουν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών.

Έπειτα από την επίθεση αυτή, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το αφγανικό παράρτημα του Ισλαμικού Κράτους, το ΙSIS-K, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προειδοποίησε ότι είναι "πολύ πιθανή" μια νέα τρομοκρατική επίθεση.

JUST IN - Explosion rocks #Kabul. The blast hit a residential building west of the airport. Cause unclear.pic.twitter.com/vzh7T651KM — Disclose.tv (@disclosetv) August 29, 2021

Alarming! Rocket attacks near Kabul Airport are reported.#Kabul pic.twitter.com/rbOJGC3KhE — Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) August 29, 2021

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για επίθεση με ρουκέτα.

