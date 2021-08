Κοινωνία

Σύνταγμα - Επεισόδια με αντιεμβολιαστές: 47 προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τα επεισόδια στην πλατεία Συντάγματος

"Την 18.00 ώρα σήμερα (Κυριακή 29 Αυγούστου 2021), μετά από κάλεσμα, μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης διαφόρων Οργανώσεων και διαδικτυακών Ομάδων, για συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα "Οι Έλληνες δεν δέχονται υποχρεωτικές και υποταγές – όχι στον εμβολιασμό", πραγματοποιήθηκε συνάθροιση (7.500) περίπου ατόμων στο χώρο της Πλατείας Συντάγματος.

Την 20.15 ώρα, ομάδα ατόμων που βρίσκονταν έμπροσθεν του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη επιτέθηκε με ρίψη μολότοφ, φωτοβολίδων, μπουκαλιών και άλλων αντικειμένων, στις Αστυνομικές Δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, με πρόθεση να τις διασπάσουν και να κατευθυνθούν προς τα σκαλοπάτια που οδηγούν στον περίβολο του Κοινοβουλίου.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην απώθηση των συγκεντρωμένων, με ρίψεις νερού και περιορισμένη χρήση δακρυγόνων.

Ο κύριος όγκος των συγκεντρωμένων αποχώρησε μέσω διαφόρων κατευθύνσεων, ενώ μικροομάδες παρέμειναν στην περιοχή της Πλατείας Συντάγματος και στους πέριξ δρόμους και μετά από λίγη ώρα αποχώρησαν και αυτές.

Από τις Αστυνομικές δυνάμεις προσήχθησαν (47) άτομα στην Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, η οποία επιλαμβάνεται προανακρίσεως.

Για τα συμβάντα στην ανωτέρω συγκέντρωση ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών".

