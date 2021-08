Κόσμος

Μιλάνο: Στις φλόγες 20όροφος ουρανοξύστης (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στο Μιλάνο, όπου κατοικούσαν εκατοντάδες άνθρωποι.

Οι πυροσβέστες χτυπώντας πόρτα - πόρτα εκκένωσαν όλο τον 20όροφο ουρανοξύστη του Μιλάνου στον οποίο το απόγευμα της Κυριακής ξέσπασε πυρκαγιά.

Συνολικά, στο κτήριο βρίσκονται 70 διαμερίσματα. Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν από τους πυροσβέστες και μπόρεσαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως τον 60 μέτρων ουρανοξύστη. Δεν υπάρχουν θύματα, μόνον κάποιοι ένοικοι παρουσίασαν ελαφρά δύσπνοια.

Τα πρώτα στοιχεία των ερευνών επιβεβαιώνουν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στον δέκατο πέμπτο και τελευταίο όροφο του κτηρίου, ίσως εξαιτίας έργων συντήρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη.

«Από τον ουρανοξύστη αυτό, o οποίος χτίστηκε πριν δέκα χρόνια, σώθηκε μόνον ο τσιμεντένιος σκελετός», μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της Rai.

