Κουτσούμπας από Ηλεία: Αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους

Στις πυρόπληκτες περιοχές του Νομού Ηλείας περιοδεύει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.



Να δοθούν οι αποζημιώσεις στο 100% σε όλους τους πληγέντες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για να γίνουν άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα, ζήτησε με δήλωσή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας που περιοδεύει από το πρωί στις πυρόπληκτες περιοχές του Νομού Ηλείας.

«Επειδή μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, απ' όλες αυτές τις καταστροφές που έγιναν με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και της σημερινής, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στον Πύργο, στην Ηλεία, όχι απλά για να δούμε και να καταγράψουμε τις μεγάλες καταστροφές που είναι γνωστές στο πανελλήνιο, αλλά για να δώσουμε το στίγμα της συνέχισης του αγώνα, και του ΚΚΕ, μέσα στη Βουλή ή έξω απ' αυτήν, αλλά και του ίδιου του λαού μέσα απ' τις επιτροπές αγώνα, τους συλλόγους, την τοπική διοίκηση, όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλλουν, έτσι ώστε να πιέσουν, να διεκδικήσουν για να αποκατασταθούν γρήγορα οι ζημιές», ανέφερε σε δήλωση του ο κ. Κουτσούμπας, μετά τη συνάντηση του με τον δήμαρχο Πύργου, Παναγιώτη Αντωνακόπουλο, και κατέληξε.

«Για να δοθούν οι αποζημιώσεις στο 100% σε όλους τους πληγέντες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για να γίνουν άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα, και βεβαίως για να ανοίξει ένας καλύτερος δρόμος, για να μη θρηνούμε ζωές, να μη θρηνούμε χάσιμο περιουσιών, να μη θρηνούμε καταστροφή του περιβάλλοντος και των δασών και τα επόμενα χρόνια».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν οι πυρκαγιές επηρέασαν την κυβέρνηση - σύμφωνα και με τελευταία δημοσκόπηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε, ότι «το πρόβλημα δεν είναι να επηρεάσει μόνο την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά να επηρεάσει συνολικά όλο το αστικό πολιτικό σύστημα, που υπηρετεί ξένα συμφέροντα προς το λαό, και οδηγεί σ' αυτές τις καταστροφές».

Ερωτηθείς για το εάν το ΚΚΕ θα στηρίξει στη Βουλή ένα σχέδιο ανασυγκρότησης, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε πως το κόμμα του «έχει προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης το οποίο είναι το μόνο ρεαλιστικό και αυτό πρέπει να υλοποιηθεί».

«Καλούμε όλο το λαό, τους εργαζόμενους, τους πληγέντες να συσπειρωθούν γύρω απ' αυτό το σχέδιο, γύρω απ' αυτό το πρόγραμμα. Όλα τα υπόλοιπα σχέδια, των υπολοίπων κομμάτων που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, είναι κυριολεκτικά για τα σκουπίδια, γιατί φέρνουν καταστροφές και εγκλήματα» ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας.

