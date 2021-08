Life

“Ήλιος”: οι ήρωες στον β΄ κύκλο (εικόνες)

Απρόσμενες εξελίξεις, απώλειες και μοιραία λάθη οδηγούν σε νέες περιπέτειες τους πρωταγωνιστές της αγαπημένης καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

O «Ήλιος», η καθημερινή δραματική σειρά του ΑΝΤ1, που αγαπήθηκε πολύ, έρχεται για 2η σεζόν και θα καθηλώσει για άλλη μια χρονιά τους τηλεθεατές.

Η έκρηξη στο πάρτι του Δημήτρη και της Αλίκης ανοίγει νέες πληγές για όλους… Οι απώλειες προκαλούν πόνο, θυμό αλλά και πολλά ερωτηματικά.

Πράξεις και επιλογές του χθες καθορίζουν το τώρα…

Όλοι οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με μοιραία λάθη και επιλογές του παρελθόντος τους...

Τίποτα δεν μπορεί να τους προστατέψει πια…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΪΝΑΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ)

Ο Δημήτρης προσπαθεί να διαχειριστεί τις τραγικές απώλειες μετά την έκρηξη στη δεξίωση του γάμου του με την Αλίκη. Ο χαμός του Φίλιππου θα τον φέρει αντιμέτωπο με τη μανιασμένη οργή της Αλεξάνδρας και της Εύας που τον θεωρούν υπεύθυνο για το θάνατό του, προκαλώντας μεγάλη αναταραχή στη σχέση του με την Αλίκη. Την ίδια στιγμή, καλείται να εξιχνιάσει το μυστήριο της διπλής, άγριας δολοφονίας ενός εύπορου ζευγαριού στην Καβάλα. Για να βοηθήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης έρχεται από την Αθήνα η Ελπίδα, που είχε μια σύντομη ερωτική σχέση με τον Δημήτρη την περίοδο που φοιτούσαν και οι δύο στη Σχολή. Μαζί προσπαθούν να βρουν στοιχεία και να φτάσουν στον ένοχο της δολοφονίας, μέσα από ένα κουβάρι καλά κρυμμένων οικογενειακών μυστικών. Η ανεύρεση του πτώματος ενός άντρα που αγνοούνταν για 19 χρόνια θα ξυπνήσει έναν εφιάλτη από το παρελθόν... Ο Δημήτρης θα αναλάβει την άλυτη υπόθεση, χωρίς να φαντάζεται τις δραματικές συνέπειες που θα έχει στη ζωή του η έρευνα αυτή…

ΑΛΙΚΗ ΣΑΒΒΙΔΗ (ΝΤΟΡΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)

Μετά τα τραγικά γεγονότα στο πάρτι του γάμου της, η Αλίκη προσπαθεί να συνδυάσει την αγάπη της για τον Δημήτρη με τη φροντίδα και τη στήριξη στα παιδιά της, τα οποία υποφέρουν για το χαμό του Φίλιππου και αντιδρούν εχθρικά προς τον Δημήτρη, τον οποίον θεωρούν υπεύθυνο για το θάνατο του πατέρα τους. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, ένα ένοχο μυστικό, το οποίο ήταν θαμμένο στο παρελθόν, έρχεται στην επιφάνεια, φέρνοντας την Αλίκη στα όριά της και απειλώντας να διαλύσει τη ζωή της ίδιας, αλλά και των παιδιών της και να καταστρέψει τη σχέση της με τον Δημήτρη…

ΛΗΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ)

Η Λήδα γνωρίζει πως η ζωή της με το Νικήτα δεν θα είναι εύκολη. Αλλά για μια ακόμα φορά διαλέγει το δρόμο της καρδιάς της, αποφασίζοντας να ζήσει μακριά του μέχρι να έρθει η στιγμή να πάει στην Αθήνα να τον βρει. Ο Νικήτας, όμως, έρχεται στην Καβάλα κρυφά, παραβαίνοντας τη συμφωνία του με την Αθηνά, για να συμπαρασταθεί στη Λήδα μετά την έκρηξη. Όλα αλλάζουν όταν εμφανίζεται ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Νικήτα και η παλιά ζωή του έρχεται στο προσκήνιο ξανά... Όλα όσα θεωρούσε δεδομένα η Λήδα, θα ανατραπούν…

ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΑΡΡΗΣ (ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΟΥΤΗΣ)

Ο Νικήτας παραμένει ένας άνθρωπος καλών προθέσεων που πληρώνει τις λάθος επιλογές του. Αγαπά πραγματικά τη Λήδα και νιώθει ότι μαζί της είναι σαν η ζωή να του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία... Προσπαθεί να προστατέψει τη Λήδα και να την κρατήσει μακριά από όλα όσα κυνηγούν τον ίδιο και εμποδίζουν τη ζωή τους να αποκτήσει έναν κανονικό ρυθμό... Θα αντιμετωπίσει απειλές, θα βρεθεί μπροστά σε δύσκολα διλήμματα και θα νιώσει πως χάνει ξανά ό,τι κέρδισε με κίνδυνο της ζωής του...: τη Λήδα αλλά και την ίδια του την ελευθερία...

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΕΚΙΔΗ (ΝΟΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ)

Η Αλεξάνδρα, έχοντας χάσει το γιο της που ήταν ό,τι σημαντικότερο είχε στη ζωή της, αφιερώνει όλο το χρόνο και την ενέργειά της στο να βρει ποιος κρύβεται πίσω από τον άδικο χαμό του Φίλιππου. Προσλαμβάνει τον Στέφανο για να την οδηγήσει στον πραγματικό δολοφόνο και βάζει μοναδικό της στόχο την εκδίκηση, ξεχνώντας πως «όταν αποφασίζεις να εκδικηθείς κάποιον, πρέπει να ανοίξεις δυο τάφους». Παράλληλα, μια ιστορία που ήταν καλά κρυμμένη στο παρελθόν βγαίνει στο φως, βάζοντάς τη σε κίνδυνο και κλονίζοντας την ατσάλινη ψυχραιμία της.

ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

Η Αθηνά βιώνει μια μεγάλη απώλεια και το μόνο που φαίνεται να τη βοηθάει είναι το αλκοόλ... Μη μπορώντας να αντιμετωπίσει τον πόνο, πίνει για να τιμωρήσει τον εαυτό της που έμεινε ζωντανή, ενώ είδε τον αγαπημένο της να σκοτώνεται μπροστά της. Σταδιακά, όσο η κατάστασή της χειροτερεύει, εκτίθεται στη δουλειά της και κάνει ακραία πράγματα που τη βάζουν σε κίνδυνο επαγγελματικά, αλλά και προσωπικά... Γνωρίζει τον Στέφανο, ο οποίος δείχνει να ενδιαφέρεται γι’ αυτήν, εκείνη, όμως, είναι κλειστή και αρνητική μαζί του... Μέχρι που καταλαβαίνει πως χρειάζεται τη φιλία του για να βγει απ’ το σκοτάδι...

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ)

Ο Αντώνης συμπαραστέκεται με σθένος στον Πέτρο για τον χαμό του πατέρα του. Η κόντρα του με τον Νικήτα θα ξαναφουντώσει όταν ο Νικήτας θα γυρίσει στην Καβάλα και ο Αντώνης θα δυσκολευτεί να δεχτεί τη σχέση του με τη Λήδα. Η ζωή του θα ανατραπεί, αλλά και θα αποκτήσει άλλο νόημα, όταν θα βρεθεί μπροστά σε ένα δύσκολο ηθικό δίλημμα… Η απόφαση που θα πάρει, θα έχει συνέπειες όχι μόνο στη δική του ζωή, αλλά και στη ζωή αγαπημένων του ανθρώπων. Θα έρθει, όμως, και η στιγμή που θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα της επιλογής του…

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ)

Ο Χρήστος, μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, παλεύει να κρατηθεί στη ζωή, την ίδια στιγμή που η Δάφνη φέρνει στη ζωή τον γιο τους. Ο Χρήστος θα συνέλθει και μαζί με την Σοφία περιμένουν ευτυχισμένοι να υποδεχτούν το παιδί στο σπίτι τους. Τα πράγματα θα αλλάξουν δραματικά, όταν η Δάφνη θα αθετήσει τη συμφωνία τους και θα το σκάσει ξαφνικά από το νοσοκομείο μαζί με το μωρό. Ο Χρήστος θα κάνει ό,τι μπορεί για να βρει την Δάφνη και τον γιο του… Απογοητευμένος και προδομένος ξανά από την Δάφνη, θα βάλει σε κίνδυνο τη σχέση του με τη Σοφία…

ΔΑΦΝΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΙΤΕΤΖΑΚΗ)

Η Δάφνη γεννά και κρατά για πρώτη φορά στα χέρια της το παιδί της. Οι λίγες μέρες που μένει στο μαιευτήριο φτάνουν για να νιώσει τη μοναδική αγάπη που τη δένει μαζί του... Τώρα μετανιώνει πραγματικά για όσα έκανε στο παρελθόν, καθώς εξαιτίας τους κινδυνεύει να στερηθεί για πάντα το παιδί της... Είναι αργά για να γυρίσει πίσω, όμως είναι αποφασισμένη να διακινδυνεύσει τα πάντα για να κρατήσει και να μεγαλώσει η ίδια αυτό το παιδί... Ορκίζεται να μη χωρίσουν ποτέ και ξεκινά μια περιπέτεια με ένα μωρό στην αγκαλιά που είναι μαζί το εμπόδιο αλλά και η δύναμή της...

ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ (ΕΛΕΝΗ ΒΑΪΤΣΟΥ)

Η Ελένη αισθάνεται ένοχη για τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία του γαμήλιου πάρτι, αλλά είναι αποφασισμένη να κάνει μια νέα αρχή, ξεχνώντας το παρελθόν, ώστε και η μικρή της κόρη να μην στερηθεί ξανά τον πατέρα της. Βρίσκει μια δουλειά και τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν καλά για εκείνη. Ένα τυχαίο γεγονός, όμως, τη φέρνει πάλι σε κόντρα με τον Δημήτρη και άθελά της μπλέκεται σε μια ιστορία που τη διχάζει ανάμεσα στο συναίσθημα και τον νόμο.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΡΑΔΟΥ)

Η Σοφία ετοιμάζεται για μια ευτυχισμένη ζωή στο πλευρό του Χρήστου… Μετά την εξαφάνιση της Δάφνης θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα διαφορετικό πρόσωπο του Χρήστου, ο οποίος έχει βάλει πια μοναδικό σκοπό της ζωής του να βρει το παιδί του. Η Σοφία τον καταλαβαίνει, αλλά δεν παύει να νιώθει παραγκωνισμένη και δυστυχισμένη, καθώς βάζει τα δικά της όνειρα σε αναμονή και ο χρόνος περνάει χωρίς να αλλάζει κάτι... Η κρίση ανάμεσά τους είναι αναπόφευκτη, καθώς οι προτεραιότητές τους αλλάζουν...

ΝΕΟΙ ΡΟΛΟΙ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΛΒΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΘΩΝΑΙΟΣ)

Ο Στέφανος είναι ένας νέος και γοητευτικός ιδιωτικός ερευνητής, τον οποίο προσλαμβάνει η Αλεξάνδρα για να διαλευκάνει την υπόθεση του Φίλιππου. Η σχέση του με την Αλεξάνδρα είναι περίεργη, καθώς εκείνη πότε του δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη και πότε απαξίωση. Ο ίδιος είναι πολύ ικανός στη δουλειά του και φέρνει γρήγορα αποτελέσματα… Ο Δημήτρης τον αντιμετωπίζει αρχικά σαν πρόβλημα, αλλά ο Στέφανος φροντίζει να αποδείξει ότι δεν είναι... Συνδέεται με την Αθηνά και τη φροντίζει σαν φίλος, καταπιέζοντας τα ερωτικά του αισθήματα γι’ αυτήν. Δείχνει άνθρωπος που μπορεί να κρατήσει μυστικά και ίσως κρύβει περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε...

ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΡΥΔΑ)

Η Ελπίδα ήταν μαζί με το Δημήτρη στη Σχολή της Αστυνομίας και είχαν μια σύντομη ερωτική ιστορία. Από τότε οι δρόμοι τους χώρισαν... Εκείνη έχει γίνει μια ικανή και επιτυχημένη εγκληματολόγος στην Αθήνα. Είναι μια δυναμική και φιλόδοξη αστυνομικός καριέρας, που έρχεται στην Καβάλα για να βοηθήσει στη διαλεύκανση της διπλής στυγερής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει την πόλη. Η Ελπίδα θα κάνει τα πάντα για να διαλευκάνει το έγκλημα – πολλές φορές σε κόντρα με τον Δημήτρη. Είναι τα κίνητρά της καθαρά ή υπάρχει και άλλος λόγος για την άφιξή της στην πόλη;

ΙΑΣΩΝΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ)

Ένα αγόρι που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία των γονιών του. Ένα παιδί έξυπνο, όμορφο, γύρω στα 20, που έχει περάσει περίεργα παιδικά χρόνια με ανέσεις, αλλά χωρίς αγάπη... Καταφέρνει να διαφύγει τη σύλληψη, αλλά πίσω από τον φόβο και την ανασφάλεια κρύβεται ένας ευαίσθητος και δυναμικός χαρακτήρας... Τα μεγάλα οικογενειακά μυστικά που βγαίνουν στο φως θα αποκαλύψουν σκοτεινές αλήθειες για τη ζωή του… Κάποια στιγμή, με αφορμή ένα ατύχημα, θα γνωρίσει την Εύα και η ζωή και των δύο θα πάρει άλλη τροπή…

Συντελεστές:

ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαρία Γεωργιάδου

Μαρία Γεωργιάδου ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βίκυ Μανώλη

Βίκυ Μανώλη ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Λίνος Χριστοδούλου

Βίκυ Μανώλη, Λίνος Χριστοδούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Γιάννης Κουρπαδάκης, Γιάννης Λέπουρας

Γιάννης Κουρπαδάκης, Γιάννης Λέπουρας ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: Ελένη Πάττα

Ελένη Πάττα ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: Νικόλ Παναγιώτου

Νικόλ Παναγιώτου ΜΟΝΤΑΖ: Γιώργος Κατσένης

Γιώργος Κατσένης ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Pedio Productions

Με τους: Γιώργο Καραμίχο, Ευγενία Δημητροπούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πέτρο Λαγούτη

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Νίκος Αρβανίτης, Ελένη Βαΐτσου, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Δημήτρης Γεροδήμος, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Νόνη Ιωαννίδου, Αγγελική Κιντώνη, Χρύσα Κοτταράκου, Κριστιάν Κουλμπίντα, Δημήτρης Μοθωναίος, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνος Πεσλής, Μαριλένα Ράδου, Δέσποινα Τσούτσα, Αντιγόνη Φρυδά, Νικόλας Χαλκιαδάκης.

