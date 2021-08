Αθλητικά

Σεμέδο: Συνελήφθη ο συγκατηγορούμενος του ποδοσφαιριστή

Ο 40χρονος Νιγηριανός κατηγορείται μαζί με τον Σεμέδο για το βιασμό 17χρονης.

Εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές και ο 40χρονος Νιγηριανός, ο οποίος και κατηγορείται μαζί με τον Ρούμπεν Σεμέδο για το βιασμό της 17χρονης, όπως κατήγγειλε η ίδια χθες (29/08) το βράδυ.

Ο 40χρονος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας κι αναμένεται αύριο να προσαχθεί στην Ευελπίδων για να απολογηθεί μπροστά στον εισαγγελέα.

Προθεσμία για αύριο έχει πάρει και ο Ρούμπεν Σεμέδο, ο συνήγορος του οποίου υποστήριξε ότι ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής αρνείται κάθε κατηγορία.

