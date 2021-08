Αθλητικά

Σεμέδο: Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η επίσημη ανακοίνωση των "ερυθρόλευκων" για την κατηγορία βιασμού που αντιμετωπίζει ο Ρούμπεν Σεμέδο.

Σε στάση αναμονής για την κρίση της Δικαιοσύνης βρίσκεται η ΠΑΕ Ολυμπιακός για την υπόθεση του ποδοσφαιριστή Ρούμπεν Σεμέδο, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για ομαδικό βιασμό.

Σε επίσημη ανακοίνωση η πειραιώτικη ΠΑΕ αναφέρει ότι «σέβεται πλήρως και αδιακρίτως το τεκμήριο αθωότητας», καθώς και «το δικαίωμα αντιλόγου κατά της κατηγορίας» κάθε κατηγορουμένου.

Καταληκτικά, επισημαίνει ότι «δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε τοποθέτηση», αναμένοντας τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και τη διερεύνηση της ποινικής υπόθεσης που αφορά στον 27χρονο ποδοσφαιριστή.

