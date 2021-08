Life

Δύσκολες ώρες για τον Ράσελ Κρόου

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας και η αναστάτωση λόγω κορονοιού.

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Russell Crowe, καθώς ο κορονοϊός του έχει αναστατώσει τη ζωή.

Τι συνέβη; Ο διάσημος Αυστραλός ηθοποιός, που αγαπήθηκε ευρέως από το κοινό με τον ρόλο του στην ταινία “Ο μονομάχος”, πρωταγωνιστεί στο θρίλερ Poker Face.

Η ταινία γυρίστηκε στα Fox Studios του Σίδνεϊ, ωστόσο μόλις έξι ημέρες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, η παραγωγή διαπίστωσε ότι υπάρχει ανάμεσά τους κρούσμα κορονοϊού.

Ο 57χρονος Russell Crowe ενημερώθηκε και στη συνέχεια ανακοίνωσε τα δυσάρεστα νέα στους θαυμαστές τους.

