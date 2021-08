Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Φεύγω από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όχι από τον δημόσιο βίο

Ασφάλεια για όλους, υποσχέθηκε ο νέος υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε μακρύ απολογισμό της θητείας του ως επικεφαλής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξελίχθηκαν οι δηλώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο πλαίσιο της παράδοσης-παραλαβής.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, σε κλίμα συγκίνησης, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς και πυροσβέστες, τους επικεφαλής, τους γενικούς γραμματείς, ενώ επιφύλαξε ιδιαίτερη αναφορά στον Λευτέρη Οικονόμου και τον Νίκο Χαρδαλιά «που ανέλαβε ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο – την διαχείριση της πανδημίας- και στην Πολιτική Προστασία έγιναν σπουδαία πράγματα».

Κατόπιν, αφού ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό «που με τίμησε», είπε ότι «η πολιτική είναι σκληρή, ιδιαίτερα για εκείνον που επωμίζεται το βάρος των αποφάσεων». Κι αφού υπογράμμισε ότι αποχαιρετά «το υπουργείο όχι το δημόσιο βίο», απευθύνθηκε στους νέους, ειδικά σε όσους έκαναν το όνομα του υβριστικό σύνθημα: «Για να φτιάξετε το νέο κόσμο πρέπει πρώτα να τον σώσετε, δουλέψτε αγωνιστείτε. Δεν είστε ανήμποροι, δουλέψτε για να γίνουν ευκαιρίες για εσάς».

Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτενώς στις μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο πλαίσιο της θητείας του στο υπουργείο, σημειώνοντας ότι πλέον «η ικανότητα διακυβέρνησης γίνεται καθημερινά ικανότητα διαχείρισης κρίσεων», την ώρα που «οι κρίσεις ορίζουν την ασφάλεια και η έννοια της ασφάλειας μετασχηματίζεται».

«Μειώσαμε την εγκληματικότητα, περιορίσαμε την ανομία, η αστυνομία βρέθηκε ξανά δίπλα στον πολίτη», είπε ο απερχόμενος υπουργός, σημειώνοντας ότι «το δόγμα νόμος και τάξη θέλει μετασχηματισμό». Πρόσθεσε δε ότι «αντίπαλος μας ήταν ο φανατισμός και η σκουριά παρωχημένων απόψεων», για να αναφερθεί συγκεκριμένα στο νόμο για τις συναθροίσεις.

«Μεμονωμένα γεγονότα σόκαραν με τη δύναμη της εικόνας», είπε για να σχολιάσει εμφατικά στη συνέχεια ότι «η αστυνομία κλήθηκε να τηρήσει τα μέτρα για την προστασία από τον κορωνοϊό». Στο ίδιο πλαίσιο τόνισε ότι η ΕΛ.ΑΣ κλήθηκε να «ελέγχει ακόμα και την αναπνοή των πολιτών», συμπληρώνοντας ότι έγινε περισσότεροι από 17 εκατ. έλεγχοι.

«Η ομίχλη για το αύριο γιγαντώνει τα φαντάσματα», είπε κατόπιν, για να επισημάνει ότι «η πολιτική εκμετάλλευση ήταν ασύμμετρα ανεύθυνη».

Τάκης Θεοδωρικάκος: Ασφάλεια για όλους

Ο νέος υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ευχαρίστησε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την υποδοχή, ενώ δήλωσε πως αποτελεί ξεχωριστή τιμή και ευθύνη η ανάληψη των καθηκόντων του. Όπως είπε, έχει πλήρη συνείδηση της ευθύνης, ενώ ευχαρίστησε και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κεντρικός στόχος, όπως τόνισε, είναι η ασφάλεια όλων των πολιτών, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, καθώς και η προστασία της ζωής και του δημόσιου χώρου. «Ασφάλεια για όλους, ασφάλεια παντού», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι θα υπάρξει, όπου απαιτείται, ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμός, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις γυναίκες και τους άνδρες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας: «Είναι φίλοι μας, αδέρφια μας, παιδιά μας».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Ελληνική Αστυνομία, αναφέρθηκε στην προστασία των συνόρων στον Έβρο και στην πανδημία, καθώς επίσης στις πρόσφατες πυρκαγιές, «όπου οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έδωσαν μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος».

«Ας αφήσουμε πίσω κάθε τεχνητό διχασμό. Και στο θέμα της ασφάλειας οφείλουμε να υπερβαίνουμε τις διαχωριστικές γραμμές και να ενώνουμε τις δυνάμεις μας, αφήνοντας στην άκρη κάθε είδους προσωπικές ή κομματικές ιδιοτέλειες», είπε.

Τέλος, επιφύλαξε λόγια τιμητικά για τον προκάτοχο του, τονίζοντας ότι υπηρέτησε διαχρονικά τον τομέα της δημόσιας ασφάλειας: «Θα μείνει στην ιστορία με χρυσά γράμματα ως ο υπουργός που εξάρθρωσε τη 17Ν», είπε, υπογραμμίζοντας ότι θα αξιοποιήσει με τον πλέον δημιουργικό τρόπο και το έργο που παρήχθη αυτά τα δύο χρόνια της θητείας του.

