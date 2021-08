Αθλητικά

US Open - Σάκκαρη: Με το... δεξί στη Νέα Υόρκη

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πήρε το εισιτήριο για τον β' γύρο του τουρνουά

Ιδανικό ξεκίνημα έκανε η Μαρία Σάκκαρη στο US Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με άνεση 2-0 σετ της Ουκρανής Μάρτα Κόστγιουκ, νο. 55 στην κατάταξη. Η Σάκκαρη, η οποία βρίσκεται στο νο.18, ήταν ανώτερη από την αντίπαλό της κι έφτασε δίκαια στη νίκη με 6-4, 6-3 έπειτα από μιάμιση ώρα, παίρνοντας το εισιτήριο για τον β' γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα Σεβαστόβα - Σινιακόβα.

H Κόστγιουκ αιφνιδίασε τη Σάκκαρη κι άρχισε το πρώτο σετ με μπρέικ για το 2-0 αλλά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απάντησε άμεσα κι έφερε το παιχνίδι στα ίσια (2-2). Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο μέχρι και το όγδοο γκέιμ (4-4). Η Μαρία σε εκείνο το σημείο πέτυχε το καθοριστικό δεύτερο μπρέικ στην αντίπαλό της για το 5-4, προτού τελειώσει το σετ στο 6-4 έπειτα από 40 λεπτά.

Η Σάκκαρη μπήκε στο δεύτερο σετ με... φόρα και έκανε κατευθείαν μπρέικ στην Ουκρανή, η οποία βρέθηκε από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο (2-0). Μπόρεσε να αντεπιτεθεί και να ισοφαρίσει σε 2-2 κάνοντας μπρέικ στη Σάκκαρη, η οποία όμως έσπασε ξανά το σερβίς της αντιπάλου της για 4-3. Διατήρησε το δικό της σερβίς για το 5-3 και καθάρισε το σετ και το ματς με ένα ακόμη μπρέικ για το 6-3 έπειτα από 50 λεπτά.

Ο πρώτος γύρος του US Open έκλεισε ιδανικά για το ελληνικό τένις που πανηγύρισε τρεις προκρίσεις καθώς πέραν του Στέφανου Τσιτσιπά και της Σάκκαρη, πέρασε και η πρωτάρα Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου.

