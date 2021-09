Πολιτισμός

Άρχοντας Οφφικιάλιος ο Τσιόδρας - Χειροθετήθηκε από τον Βαρθολομαίο (βίντεο)

Συγκίνηση στην Μονή Βαλουκλή στην εκδήλωση για την τιμητική διάκριση στον Καθηγητή.

Άρχοντας Οφφικιάλιος χειροθετήθηκε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο κατά τον μεγάλο εσπερινό στην Ιερά Μόνη Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη.

Πρόκειται για μια τιμητική διάκριση του Πατριαρχείου σε προσωπικότητες για το έργο τους και την προσφορά τους στην εκκλησία και την κοινωνία.

«Μακάρι και άλλες προσωπικότητες να ακολουθήσουν το παράδειγμα του καθηγητή κ. Τσιόδρα», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και εξήρε το επιστημονικό έργο του καθηγητή και την προσήλωση του στην Εκκλησία.

Ο κ. Τσιόδρας συγκινημένος από την τιμητική διάκριση στο πρόσωπό του δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «ο Παναγιώτατος μού έκανε μια τιμή που δεν την αξίζω. Νομίζω πως η τιμή στο πρόσωπο μεταφέρεται σε όλον τον κόσμο, όχι σε εμένα. Σημαίνει διακονία σε όλον τον κόσμο».

Ο κ. Τσιόδρας δέχθηκε τα συγχαρητήρια πλήθους κληρικών που βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη για τις εργασίες της Συνάξεως της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, ενώ σήμερα εορτάζεται στο Φανάρι η γιορτή της Ινδίκτου.

