ΚΙΝΑΛ: Ο Καστανίδης υποψήφιος για την ηγεσία

Τέσσερις είναι ήδη οι διεκδικητές για την εκλογή ως επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής.

Ο Χάρης Καστανίδης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, με δήλωσή του το πρωί της Τετάρτης.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Καστανίδη:

«Υπάρχουν εποχές που τα σύνορά τους μετατοπίζονται πιο κοντά στους ανθρώπους και τις ελπίδες τους. Και γίνεται η ζωή τους καλύτερη και δικαιότερη.

Στην πατρίδα μας, τέτοια άλματα προόδου συνδέθηκαν πάντοτε με τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, που στα χρόνια της μεταπολίτευσης πήρε το όνομα, τα χρώματα και τη φωνή του ΠΑΣΟΚ.

Στη μεγάλη αυτή παράταξη των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, που άλλαξε τη μοίρα της χώρας και των πολιτών της, δεν ταιριάζει η κατήφεια ενός ισχνού παρόντος. Δεν της ταιριάζει να ζει ανάμεσα στην ανάμνηση ενός λαμπρού παρελθόντος και στη σημερινή μελαγχολία των χαμηλών προσδοκιών.

Είναι ανάγκη να ξαναβρεί την ψυχή της, την ταυτότητά της και τον βηματισμό της, να ξαναγίνει μεγάλη, γιατί μόνο έτσι θα βρουν και τον δικό τους βηματισμό προς το μέλλον η Ελλάδα και οι Έλληνες.

Η απόφασή μου να διεκδικήσω την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής αυτή την επιδίωξη υπηρετεί. Είναι και το προσωπικό μου χρέος απέναντι στην παράταξη που φιλοξένησε τα πιο ευγενικά όνειρα διαφορετικών γενεών».

Ο Χάρης Καστανίδης γίνεται ο τέταρτος που δηλώνει επίσημα την πρόθεσή του μετά τη Φώφη Γεννηματά, τον Ανδρέα Λοβέρδο και τον Νίκο Ανδρουλάκη.





