Χριστίνα Μπόμπα: Η απάντηση στα σχόλια για τη φωτογραφία με το θηλασμό

Η απάντηση της Χριστίνας Μπόμπα στα σχόλια για τη φωτογραφία στην οποία θηλάζει τα δίδυμα κορίτσια της.

Πριν από δέκα περίπου ημέρες η Χριστίνα Μπόμπα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία τη βλέπουμε να θηλάζει τις δίδυμες κόρες της.

Η γνωστή influencer απάντησε την Τρίτη για όλους και για όλα στους διαδικτυακούς της ακολούθους και ανάμεσα στις ερωτήσεις που δέχτηκε ήταν και μία σχετικά με την παραπάνω φωτογραφία.

«Το να θηλάζεις είναι προσωπική στιγμή. Γιατί ανεβάζεις με τα μωρά σου και το στήθος έξω;» ήταν η ερώτηση follower, στην οποία η Χριστίνα Μπόμπα απάντησε:

