Κορονοϊός - Χίος: Βρέφος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Βρέφος 3,5 μηνών νοσηλεύεται με κορονοϊό στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Χίου. Ποια είνα η κατάσταση της υγείας του.

Βρέφος 3,5 μηνών που πάσχει από κορονοϊό, νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Χίου, σύμφωνα με δήλωση της διοικήτριας του νοσοκομείου του νησιού, Ελένης Κανταράκη.

Στη διάρκεια της μέρας θα κριθεί αν το βρέφος θα μεταφερθεί για νοσηλεία σε παιδιατρικό νοσοκομείο των Αθηνών, όπως έγινε προ 10ημέρου, ξανά από τη Χίο, με ένα ακόμη βρέφος και ένα παιδί.

