Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί: χιλιάδες οι αναστολές συμβάσεων την Τετάρτη

Πόσοι εργαζόμενοι στο Σύστημα Υγείας "έμειναν στον αέρα¨, καθώς "τρέχουν" οι διαδικασίες απο το Υπ. Υγείας. Με στάση εργασίας και συγκεντρώσεις απαντά η ΠΟΕΔΗΝ.

Συνολικά 5.895 πράξεις αναστολής υγειονομικών έχουν μέχρι στιγμής εκδοθεί και επιδοθεί ή βρίσκονται στη διαδικασία επίδοσης, μόνο στα νοσοκομεία, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας.

Αντίστοιχες πράξεις εκδίδονται τόσο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όσο και για άλλους φορείς του υπουργείου Υγείας.

Η διαδικασία, όπως σημειώνουν πηγές της Αριστοτέλους, βρίσκεται σε εξέλιξη και τηρείται ακριβώς όπως ορίζει ο νόμος.

ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας και συγκεντρώσεις για τις αναστολές

Την ίδια στιγμή, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) απαντά με κινητοποιήσεις και προκήρυξε στάση εργασίας για την Πέμπτη και συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά να μην χάσει κανείς εργαζόμενος τη δουλειά του και προκήρυξε για την Πέμπτη στάση εργασίας 10.00 - 15.00 και συγκεντρώσεις στις 11.00 π.μ., για την Αττική στο Υπουργείο Υγείας, για τη Θεσσαλονίκη στο Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης και για την περιφέρεια στις κατά τόπους ΥΠΕ και στις πύλες των νοσοκομείων.

ΣτΕ: “Πράσινο φως” για αναστολές συμβάσεων

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Συμβούλιο Επικρατείας απεφάνθει με τρίτη απόφασή του υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Μετά από αυτή για την ΕΜΑΚ και προ 2 ημερών την απόρριψη αιτήματος για προσωρινό "πάγωμα" που υπέβαλλαν μεμονωμένα 115 υγειονομικοί, το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχηματισμό Ολομέλειας απέρριψε και το αίτημα υγειονομικών δημοσίων νοσοκομείων για έκδοση αναστολής επί της απόφασης που επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών, οι οποίοι εφόσον δεν εμβολιαστούν τίθενται σε αναστολή εργασίας, από σήμερα, άνευ αποδοχών.

