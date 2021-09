Οικονομία

Ομόλογα: ποιοι αγόρασαν το 5ετές και το 30ετές

Μεγάλο το ποσοστό των θεσμικών επενδυτών που συμμετείχε στην διαδικασία. Αναλυτικά στοιχεία.

Την ψήφο εμπιστοσύνης που έδωσαν οι αγορές προς την ελληνική οικονομία με τη μεγάλη ανταπόκρισή τους στην έκδοση των δύο ομολόγων του Δημοσίου επιβεβαιώνουν και τα οριστικά στοιχεία της έκδοσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το επιτόκιο του 5ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 0,020%, και του 30ετούς τίτλου στο 1,675%. Το σύνολο των προσφορών και για τις δύο εκδόσεις διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω των 18,9 δισ. ευρώ (9,3 δισ. για το 5ετές ομόλογο και 9,6 δισ. για το 30ετές).

Ενδεικτική του υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης των αγορών σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι η σύνθεση επενδυτών που ανταποκρίθηκε στις δύο εκδόσεις.

Για το 5ετές ομόλογο το 82% αφορά επενδυτές από το εξωτερικό και το 18% από την Ελλάδα, ενώ το 81% είναι θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Για το 30ετές ομόλογο το 85% των επενδυτών προέρχεται από το εξωτερικό, το 15% από την Ελλάδα, ενώ το 88% είναι θεσμικοί.

