Life

Η Ντόρα Κουτροκόη στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περαιτέρω ενίσχυση του ισχυρού ενημερωτικού τομέα του ΑΝΤ1, με την επιστροφή της Ντόρας Κουτροκόη στον ΑΝΤ1.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του σταθμού:

«Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει την Ντόρα Κουτροκόη στον ισχυρό ενημερωτικό του τομέα.

Με μακρά πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας, η Ντόρα Κουτροκόη επιστρέφει στο δυναμικό του ΑΝΤ1 και θα συμβάλλει με την εμπειρία και την έγκυρη ματιά της στη μάχη της ενημέρωσης».

#Ant1News

#ant1tv

#EimasteEna

Ο ΑΝΤ1 δίπλα σου: Το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων ταξιδεύει σε όλη τη χώρα

Εν τω μεταξύ, ενόψει της πλήρους "επανεκκίνησης" του ενημερωτικού τομέα του σταθμού για την καινούρια σεζόν με τις ενημερωτικές εκπομπές της καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα και φυσικά με τα δελτία ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου , στο ολοκαίνουριο και τεχνικά εντυπωσιακό σκηνικό, η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει δέκα ημέρες νωρίτερα.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει ζωντανά το κεντρικό του Δελτίο Ειδήσεων από την πολύπαθη Εύβοια, δίνοντας το σύνθημα της αναγέννησης, αλλά και της ελπίδας έτσι όπως αποτυπώθηκε στη συγκλονιστική στήριξη και προσφορά των τηλεθεατών του σταθμού προς τον Ερυθρό Σταυρό, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης του ΑΝΤ1 για τους πυρόπληκτους πολίτες.

Έτσι, με εκκίνηση την Εύβοια και για δέκα ημέρες, ο ΑΝΤ1 θα βρεθεί και πάλι δίπλα σου: το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τη Ρίτσα Μπιζόγλη ταξιδεύει από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου σε όλη την Ελλάδα.

Κάθε βράδυ ζωντανά, και από ένα διαφορετικό σημείο της χώρας - από τις μεγάλες πόλεις μέχρι τις ακριτικές περιοχές και τα νησιά - ο ΑΝΤ1 βρίσκεται, όπως πάντα, δίπλα σου.

Για πρώτη φορά, ένα δελτίο ειδήσεων κάθε βράδυ ζωντανά και από μία διαφορετική γωνιά της Ελλάδας.

ANT1NEWS, ταξιδεύουμε δίπλα σου στην καρδιά της είδησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: Η συνέντευξη στον ΑΝΤ1 μέσα στο μοιραίο αυτοκίνητο (βίντεο)

Μίκης Θεοδωράκης: Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο Μητσοτάκης

Χατζηδάκης για επικουρική σύνταξη: κανείς δεν χάνει τις εισφορές του