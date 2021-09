Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χωρίς Σεμέδο η λίστα για το Europa League

Την ευρωπαϊκή λίστα για τους ομίλους του Europa League ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ελεύθερος χωρίς όρους ο Σεμέδο, απολογείται σήμερα ο Νιγηριανός συγκατηγορούμενός του.

Ελεύθερος με χρηματική εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ αφέθηκε την Πέμπτη μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας του ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Ρούμπεν Σεμέδο, ο οποίος κατηγορείται ύστερα από καταγγελία 17χρονης για «ομαδικό βιασμό» της.

Με την ίδια κατηγορία βρίσκεται αντιμέτωπος και ένας 40χρονος Νιγηριανός φίλος του ποδοσφαιριστή, οποίος απολογείται σήμερα, Παρασκευή.

Εκτός λίστας για τους ομίλους του Europa League ο Σεμέδο

Το όνομα του νεοαποκτηθέντα Μίχαλ Καρμπόβνικ συμπεριλαμβάνεται σε αυτή που δήλωσαν οι «ερυθρόλευκοι», ενώ εκτός βρίσκεται ο Ρούμπεν Σεμέδο και οι νεαροί Κινκουέ και Αλγκασίμ Μπα.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού στους ομίλους του Europa League αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου εντός έδρας, απέναντι στην Αντβέρπ.

Αναλυτικά:

ΛΙΣΤΑ Α'

Ανδρούτσος

Ουσεϊνού Μπα

Μπουχαλάκης

Μαντί Καμαρά

Αγκιμπού Καμαρά

Σισέ

Ελ Αραμπί

Καρμπόβνικ

Κούντε

Λαλά

Μάρκοβιτς

Μασούρας

Λόπες

Χασάν

Εμβιλά

Ονιεκουρού

Παπαδόπουλος

Παπασταθόπουλος

Ρέαμπτσιουκ

Τικίνιο

Τζολάκης

Βατσλίκ

Βαλμπουενά

Βρουσάι

ΛΙΣΤΑ Β'

Καραργύρης

Κασέμι

Λιάτσος

Μαρίνος

Νικόλης

Ντόι

Σαπουντζής

Σουρλής

Σταμούλης

Βοΐλης

Γιατί αφέθηκε ελεύθερος «Δεν προκύπτει από πουθενά ο βιασμός» ανέφερε σε δηλώσεις της η, εκ των συνηγόρων του ποδοσφαιριστή, Μαριζάννα Κίκιρη μετά την απόφαση της Ανακρίτριας και της Εισαγγελέα να αφεθεί ελεύθερος μόνο με χρηματική εγγύηση ο εντολέας της. Ο ποδοσφαιριστής λίγο πριν, είχε βγει από το ανακριτικό γραφείο δείχνοντας τα χωρίς χειροπέδες χέρια του στους δημοσιογράφους και φωνάζοντας πως είναι αθώος «i am Innocent». Η συνήγορος τόνισε σε δηλώσεις της πως όσα ισχυρίζεται η 17χρονη, περί ομαδικού βιασμού που υπέστη την περασμένη Παρασκευή, πρώτα από τον συγκατηγορούμενο του ποδοσφαιριστή και εν συνεχεία από τον ίδιο, δεν προκύπτουν ούτε από την ιατροδικαστική εξέταση, που δεν εντόπισε ίχνη βίας, αλλά ούτε και από τις αντιφατικές καταθέσεις που έδωσαν η καταγγέλλουσα και η φίλη της που ήταν μαζί της στο σπίτι του αμυντικού. «Θεωρώ πως απεδείχθη η αθωότητα του εντολέα μου. Η απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας τα λέει όλα» τόνισε η κ. Κίκιρη η οποία συμπλήρωσε: «Υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των δύο καταθέσεων και αυτό προσμετρήθηκε στη σημερινή απόφαση. Δεν προκύπτει από πουθενά ο βιασμός». Σύμφωνα με πληροφορίες, πλην των διαφορετικών εκδοχών που έδωσαν τα δύο κορίτσια για όσα έγιναν στο σπίτι του αμυντικού, κρίσιμο θέμα που εν πολλοίς επηρέασε την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν πως η 17χρονη παρέμεινε στο επίμαχο σπίτι μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου και ενώ ο αθλητής είχε αποχωρήσει από νωρίς το πρωί για να πάει για προπόνηση. Επίσης οι δικαστικές αρχές φαίνεται να εντόπισαν κενά στην κατάθεση που έδωσε η καταγγέλλουσα. Η πλευρά του Πορτογάλου φέρεται να προσκόμισε στην Ανάκριση μήνυμα που έλαβε μέσω μέσου κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή πριν συλληφθεί και ενώ είχε υποβληθεί η μήνυση της 17χρονης. Στο εν λόγω μήνυμα το άγνωστο προφίλ- αποστολέας του ζητούσε 15 χιλιάδες ευρώ αναφέροντας συγκεκριμένα: «Καλή τύχη στη φυλακή. Ή δώσε μου 15.000 ευρώ και δε θα πω τίποτα». Ειδήσεις σήμερα: Μίκης Θεοδωράκης: Εθνικό πένθος για τον παγκόσμιο Έλληνα Mad Clip: Εμφανίστηκε ο οδηγός του Audi Μενίδι: φωτιά σε εργοστάσιο