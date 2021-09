Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Η επιστολή με την επιθυμία του να ταφεί στα Χανιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιθυμία του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη να ταφεί στα Χανιά και η διαφωνία της οικογένειάς του. Διαβάστε την επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη.

Στο φως της δημοσιότητας έδωσε ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, την επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη από το 2013, προς τον τότε Δήμαρχο Χανίων Μανώλη Σκουλάκη.

Με την επιστολή – η οποία μέχρι τώρα είχε πρωτοκολληθεί ως εμπιστευτική – ο Μίκης Θεοδωράκης ενημέρωνε τον Μανώλη Σκουλάκη για την επιθυμία του να ταφεί στο νεκροταφείο του Γαλατά και για τις ενέργειες που έχουν γίνει προκειμένου να αποκτηθεί ο τάφος.

Όμως το συνταρακτικό είναι πως στην επιστολή ο Μίκης Θεοδωράκης τονίζει πως η οικογένειά του είναι αντίθετη σε αυτή την επιθυμία του και επικαλείται το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα «δικαίωμα του καθενός να αποφασίζει για την τύχη του σώματός του (μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας πάντα)».

Μάλιστα ζητούσε από τον τότε Δήμαρχο Χανίων, να συνδράμει την γραμματέα του Ειρήνη Παρμενίδου και τον πρόεδρο του παγκρήτιου συλλόγου φίλων Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργο Αγοραστάκη, «ώστε αυτή η τελευταία επιθυμία μου να κατισχύσει οποιασδήποτε αντίθεσης και να πραγματοποιηθεί».

Όπως ανέφερε ο νυν Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης:

«Με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη, στην οικογένεια και τους οικείους του Μίκη Θεοδωράκη, γνωστοποιήθηκε σήμερα η επιστολή, την οποία έχει λάβει ο Δήμος Χανίων στις 5/2/2013 και απευθύνεται στον τότε Δήμαρχο, αείμνηστο Μανώλη Σκουλάκη.

Η επιστολή αυτή δημοσιοποιείται και περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια την επιθυμία, που είχε σχετικά με τον τόπο τέλεσης της ταφής του.»

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεμέδο: Ελεύθερος και ο μάνατζερ

Θεσσαλονίκης: Ανήλικος μετέφερε μετανάστες με πολυτελές αυτοκίνητο

Μίκης Θεοδωράκης: Το “αντίο” της Κομισιόν σε όλες τις γλώσσες