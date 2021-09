Πολιτική

Γεννηματά - 47 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Ανάγκη για μια νέα “3η Σεπτέμβρη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Eπετειακή εκδήλωση για τα 47 χρόνια από την 3η Σεπτέμβρη του 1974.

«Είναι ο καιρός να μετρηθούμε ξανά με τον εαυτό μας, την ιστορία και τη διαδρομή μας. Αν έχει νόημα σήμερα μια επετειακή εκδήλωση για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, 47 χρόνια μετά, είναι η επείγουσα ανάγκη να διατυπωθεί μια νέα 3η Σεπτέμβρη που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Να προτείνει όραμα και δρόμο για τους νέους καιρούς που είναι ήδη παρόντες. Να επανακαθορίσει στόχους, προτεραιότητες, προοπτικές και να δείξει τον δρόμο για τη Νέα Αλλαγή», διακήρυξε η Φώφη Γεννηματά στην επετειακή εκδήλωση, απόψε στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, για τα 47 χρόνια από την 3η Σεπτέμβρη του 1974, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωσε την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Η Φώφη Γεννηματά τόνισε ότι πρέπει «να κλείσουμε οριστικά τους λογαριασμούς μας με το παρελθόν και να σκύψουμε στο παρόν και το μέλλον της παράταξής μας», ενώ δίνοντας το ιδεολογικό πλαίσιο συγκρότησης της προοδευτικής παράταξης είπε: «Είμαστε οι σημαιοφόροι των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού και του πολιτικού φιλελευθερισμού, ο φορέας των μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έζησε ο τόπος και οι αυθεντικοί κληρονόμοι της μεγάλης προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης».

Υπερασπίστηκε τη συγκρότηση του Κινήματος Αλλαγής λέγοντας ότι «η νέα εποχή προϋποθέτει και ένα πραγματικά νέο κόμμα- κίνημα. Ένα κόμμα σύγχρονο θεσμό, ψηφιακό, δικτυωμένο παντού, με μια νέα ενότητα και συλλογικότητα. Ένα κόμμα που θα διεκδικήσει στη διαδρομή του να γίνει ξανά ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα. Να γίνει ξανά πρωταγωνιστής».

Η Φώφη Γεννηματά υποστήριξε πώς το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής είναι οι πραγματικοί εκφραστές της σύγχρονης ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, που οι καιροί και οι δραματικές εξελίξεις και κρίσεις επαναφέρουν στο ιστορικό προσκήνιο, την καθιστούν επίκαιρη όσο ποτέ, επικαλούμενη την πολιτική αλλαγή στις ΗΠΑ και το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Μπάιντεν και αντίστοιχες διεργασίες σε πολλές χώρες, και υποστήριξε ότι «η ηττημένη για πάρα πολλά χρόνια Σοσιαλδημοκρατία βλέπει την επαναφορά και τη δυναμική των ιδεών της και κυρίως των στόχων και των αξιών της να αποκτούν πραγματική υπόσταση».

Προσέθεσε με έμφαση πώς το Κίνημα Αλλαγής δεν είναι εφήμερο σχήμα αλλά «η καρδιά της ανανεωτικής προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της μεγάλης προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης». «Το Κίνημα Αλλαγής υπάρχει γιατί υπάρχει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει, είναι ζωντανό γιατί υπάρχει το Κίνημα Αλλαγής» τόνισε. «Έχει ταυτότητα και δεν βολεύεται στον ρόλο τού κομπάρσου της ιστορίας», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την κυρία Γεννηματά στην καρδιά της πρότασης για τη Νέα Αλλαγή βρίσκεται το Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο, παραθέτοντας κωδικοποιημένα ένα Δεκάλογο Θέσεων.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

1. Δεν αποδεχόμαστε έναν κόσμο αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Αγωνιζόμαστε για τον εκδημοκρατισμό της διακυβέρνησης, για μια νέα εποχή αναγέννησης και ανθρωπισμού που προστατεύει τη ζωή ως την υπέρτατη αξία. Έχουμε σταθερό μέτωπο ενάντια στο ρατσισμό, τον πόλεμο, τις φυλετικές διακρίσεις, τις κοινωνίες των «γκέτο» και των κάθε μορφής διακρίσεων.

2. Δεν παρακολουθούμε αμέτοχοι την ορατή πια στο προσεχές μέλλον καταστροφή του πλανήτη υιοθετώντας την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη οικονομική εκμετάλλευση και οικολογική καταστροφή. Αγωνιζόμαστε να κατευθυνθεί μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πλούτου σε ένα Πράσινο New Deal που θα προσανατολίσει οικολογικά την παραγωγή και την ανάπτυξη.

3. Αγωνιζόμαστε ώστε η παγκοσμιοποίηση να πειθαρχεί σε κανόνες και να σέβεται την αρχή της δικαιοσύνης. Πιστεύουμε στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και στους υπερεθνικούς θεσμούς που αφορούν την ειρηνική διευθέτηση, το κλίμα και το περιβάλλον, το κοινωνικό κράτος, το δίκαιο εμπόριο.

4. Αντιστεκόμαστε στη συγκέντρωση πλούτου σε πανίσχυρες και ανεξέλεγκτες μειοψηφίες. Αγωνιζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο για τη ρύθμιση του χρέους των φτωχών χωρών, για τη σύγκληση των επιπέδων ανάπτυξης ανάμεσα στο Βορρά και το Νότο, στην Ευρώπη, για την ισόρροπη και αειφόρα ανάπτυξη των περιφερειών στην Ελλάδα.

5. Αγωνιζόμαστε για την προσαρμογή όλων των θεσμών της κοινωνικής οργάνωσης και του παραγωγικού δυναμικού στις τεχνολογικές εξελίξεις. Το ψηφιακό κράτος, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, οι νέες πρακτικές τηλεργασίας, τηλεκπαίδευσης, τηλεϊατρικής δεν θα συνοδεύονται μόνο από κατάργηση θέσεων εργασίας αλλά θα δημιουργούν παράλληλα πλήθος νέων θέσεων, σε νέα αντικείμενα απασχόλησης και κοινωνικής εργασίας. Ταυτόχρονα ένα θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων ελέγχου και διαφάνειας θα εγγυάται μια δημοκρατία που δεν θα υποτάσσεται σε αυταρχικές και ολοκληρωτικές πρακτικές

6. Δεν υποτασσόμαστε στη νεοσυντηρητική αντίληψη ότι η πλήρης απασχόληση, η μόνιμη εργασία, η αναδιανεμητική δικαιοσύνη, η διαγενεακή αλληλεγγύη είναι «εμπόδια» στην πρόοδο και την εξέλιξη. Αγωνιζόμαστε για κοινωνικό κράτος με αναδιανεμητικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, για ισχυρά συστήματα δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για προστασία από τις απολύσεις και αναλογική αλλά σταθερή αύξηση μισθών και εισοδημάτων για τους οικονομικά ασθενέστερους, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων. Απαιτούμε και διεκδικούμε βασικό μισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης.

7. Αγωνιζόμαστε για μια νέα σχέση κράτους, αγοράς, και κοινωνίας. Όπου το κράτος δεν επιστρέφει ως «πατέρας αφέντης» αλλά πλοηγός της ανάπτυξης. Όπου η αγορά λειτουργεί ελεύθερα και δημιουργικά σε καθορισμένο πλαίσιο ρυθμίσεων και κανόνων που εγγυώνται την δυνατότητα ίσων ευκαιριών. Και όπου η κοινωνία διατηρεί το δικαίωμα της συμμετοχής και της απόφασης μέσω των αντιπροσωπευτικών και συμμετοχικών της θεσμών.

8. Δεν αποδεχόμαστε ότι το κράτος είναι εργαλείο στα χέρια της εκτελεστικής και οικονομικής εξουσίας. Αγωνιζόμαστε για το κράτος Δικαίου, ισονομίας, και ισοπολιτείας, κράτος που διασφαλίζει τα δικαιώματα, θέτει τους κανόνες που σε μια ανοιχτή κοινότητα συμπεριλαμβάνουν όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από καταγωγή, θρησκεία, φύλο, ή σεξουαλικό προσανατολισμό.

9. Δεν δεχόμαστε στο όνομα της αντιπαράθεσης με τον άκριτο «συντεχνειασμό» με τον οποίο έχουμε ανοιχτό μέτωπο, την κατάργηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αγωνιζόμαστε σθεναρά για την ίση πρόσβαση στα κοινωνικά και τεχνολογικά αγαθά. Η κοινωνία των ίσων ευκαιριών και των αξιοκρατικών επιλογών δεν υπόκειται σε εκπτώσεις. Δικαίωμα στην ευημερία και την αξιοπρέπεια έχουν όλοι και ο καθένας ξεχωριστά.

10. Τέλος, εμείς ως σύγχρονη Σοσιαλδημοκρατία δεν αποδεχόμαστε μια διακυβέρνηση εντολοδόχο οικονομικών συμφερόντων, αυταρχικής επιβολής και συγκεντρωτικής εξουσίας. Αγωνιζόμαστε για γενναία αποκέντρωση εξουσιών, για δημοκρατία στην αγορά, για διαφάνεια και λογοδοσία παντού».

«Το πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο και η Νέα Εθνική Στρατηγική αναβάθμισης της χώρας είναι το αφήγημα μας. Το αφήγημα της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης. Είναι η ταυτότητα μας», επισήμανε η Φώφη Γεννηματά και κατέληξε λέγοντας:

«...Οι νέες εποχές απαιτούν νέες συλλήψεις, νέες επεξεργασίες, νέους στόχους και προτεραιότητες, νέα προτάγματα.

Τώρα ωριμάζουν οι συνθήκες για το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός.

Τώρα οι συντηρητικές πολιτικές του κ. Μητσοτάκης, διαμορφώνουν νέες κοινωνικές συνθήκες, αναδεικνύοντας κοινωνικές δυνάμεις που αναζητούν έκφραση.

Είμαστε εδώ για να τις εκφράσουμε.

Με πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Είμαστε εμείς που θα σταθούμε δυναμικά απέναντι στην πολιτική της δεξιάς.

Προχωράμε με πολιτική ενότητα, με αυτόνομη πορεία, με προοδευτική ταυτότητα.

Αυτή είναι και η σημαία μου.

Με το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, Κίνημα Αλλαγής και δύναμη ελπίδας για όλους.

Ένα είναι βέβαιο. 47 χρόνια μετά είμαστε εδώ, έτοιμοι να νικήσουμε ξανά.

Με το ΠΑΣΟΚ στις καρδιές μας, τον ήλιο ψηλά και το Κίνημα Αλλαγής μπροστάρη στη νέα εποχή».

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: Παρέμβαση από τον γιο του για το θρίλερ της ταφής

Πλεύρης: Κυρώσεις και για ανεμβολίαστους ιδιώτες γιατρούς

Αυγερινός: Πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ οι προσφορές τηλεθεατών του ΑΝΤ1 για τους πυρόπληκτους