Κόσμος

Αφγανιστάν: νεκροί από εορταστικούς πυροβολισμούς

Τουλάχιστον 17 νεκροί από εορταστικούς πυροβολισμούς στην Καμπούλ.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από εορταστικούς πυροβολισμούς στην Καμπούλ, μετέδωσαν σήμερα ειδησεογραφικά πρακτορεία, αφού πηγές στους Ταλιμπάν ανακοίνωσαν πως οι μαχητές τους πήραν τον έλεγχο του Πανσίρ, της τελευταίας επαρχίας στο Αφγανιστάν που αντιστεκόταν στην ισλαμιστική οργάνωση.

Ηγέτες της αντιπολίτευσης στους Ταλιμπάν αρνήθηκαν ότι η επαρχία κατελήφθη.

Το πρακτορείο ειδήσεων Σαμσάντ μετέδωσε πως «πυροβολισμοί στον αέρα» χθες, Παρασκευή, στην Καμπούλ στοίχισαν τη ζωή σε 17 ανθρώπους ενώ 41 τραυματίσθηκαν. Το πρακτορείο ειδήσεων Τόλο μετέδωσε τον ίδιο απολογισμό.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίσθηκαν από εορταστικούς πυροβολισμούς στην επαρχία Νανγκαρχάρ, ανατολικά της πρωτεύουσας, δήλωσε ο Γκουλζάντα Σάνγκαρ, εκπρόσωπος νοσοκομείου στην επαρχιακή πρωτεύουσα Τζαλαλαμπάντ.

Τα πυρά προκάλεσαν την αντίδραση του κύριου εκπροσώπου των Ταλιμπάν, του Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ.

«Αποφεύγετε τους πυροβολισμούς στον αέρα και αντί γι' αυτό να ευχαριστείτε τον Θεό», έγραψε ο Μουτζάχιντ σε μήνυμά του στο Twitter. «Οι σφαίρες μπορούν να κάνουν κακό σε αμάχους, έτσι μην πυροβολείτε χωρίς να χρειάζεται».

