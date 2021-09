Πολιτική

Σκέρτσος: Σεβασμός στο περιβάλλον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα υπόσχεται να υιοθετήσει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης και τη μετάβαση στη «γαλάζια οικονομία».

Στην προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των βυθών μας εστιάζει ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, 'Ακη Σκέρτσου στο Facebook, μετά και όσα δήλωσε από τη Μασσαλία ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια ισόρροπη ανάπτυξη του θαλάσσιου φυσικού μας πλούτου», επισημαίνει ο υπουργός και με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιδεικνύει «τον αυτονόητο σεβασμό που πρέπει να δείχνουμε στο περιβάλλον και ταυτόχρονα τη φροντίδα προς τις επόμενες γενιές νέων Ελληνίδων και Ελλήνων που προσδοκούν και πρέπει να ζήσουν μια καλύτερη ζωή από εμάς», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.

Η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας έχει ως εξής:

«Παρότι η Ελλάδα είναι γνωστή παγκοσμίως για τις θάλασσες και τα νησιά της, ελάχιστα είχαμε ασχοληθεί έως σήμερα με την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των βυθών μας. Αυτό τελειώνει εδώ.

Η Ελλάδα μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Μασσαλία, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην προστασία του θαλάσσιου χώρου της -που αποτελεί φυσικά τμήμα του ευρύτερου μεσογειακού οικοσυστήματος- αναλαμβάνοντας γενναίες και φιλόδοξες δεσμεύσεις με συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα», αναφέρει με έμφαση ο Ά. Σκέρτσος και προσθέτει:

«Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για:

-Προστασία του 30% της Μεσογείου μέχρι το 2030-μετατροπή του 30% των ελληνικών θαλασσών σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές.

-Μείωση των επιπτώσεων της υπεραλίευσης κατά την επόμενη δεκαετία -περιορισμός κατά 10% των θαλασσίων ζωνών στις οποίες θα επιτρέπεται η αλιεία με απόλυτη προστασία της βιοποικιλότητας στις περιοχές αυτές.

-Εφαρμογή θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού υπό το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0".

-Καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης και ιδιαίτερα του πλαστικού -Στόχος η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικό κατά 50% μέχρι το 2030 και κατά 30% του μικροπλαστικού στο περιβάλλον.

-Ανάπτυξη μιας στρατηγικής βιώσιμου τουρισμού που θέτει την βιοποικιλότητα στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

-Δέσμευση για ολοκλήρωση του πλαισίου προστασίας όλων των περιοχών Natura 2000 μέχρι το τέλος του 2022».

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ο Ά. Σκέρτσος, «η Ελλάδα αναλαμβάνει το 2023 την Προεδρία για την εφαρμογή του σχεδίου Δράσης της γαλλικής πρωτοβουλίας "Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030", με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στη Μεσόγειο.

Οι δεσμεύσεις αυτές για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας έρχονται να συμπληρώσουν τις σημαντικές κυβερνητικές πολιτικές για την απολιγνιτοποίηση και τη στροφή στις ΑΠΕ και σηματοδοτούν επιτέλους τη μετάβαση της χώρας μας στη λεγόμενη "γαλάζια οικονομία/blue economy".

Δημιουργούμε έτσι τις προϋποθέσεις για μια ισόρροπη ανάπτυξη του θαλάσσιου φυσικού μας πλούτου με βασικές αρχές τον αυτονόητο σεβασμό που πρέπει να δείχνουμε στο περιβάλλον και ταυτόχρονα τη φροντίδα προς τις επόμενες γενιές νέων Ελληνίδων και Ελλήνων που προσδοκούν και πρέπει να ζήσουν μια καλύτερη ζωή από εμάς», δεσμεύεται κλείνοντας ο υπουργός Επικρατείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Κερατέα: Σώθηκε από την φωτιά και την σκότωσε ο γιος της

Μίκης Θεοδωράκης: Η τελευταία επιθυμία, το Βραχάτι και το δικαστικό “μπλόκο”

AstraZeneca: εμβόλιο για τον καρκίνο, με βάση το εμβόλιο για τον κορονοϊό