Πολιτική

Οικόνομου: εθνικός στόχος η μείωση των τροχαίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκδήλωση για την οδική ασφάλεια πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο ενόψει του Ράλι Ακρόπολης.

Η μείωση του αριθμού των θυμάτων της ασφάλτου αποτελεί εθνικό στόχο, σημείωσε από το Ηράκλειο ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, που παρέστη σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την οδική ασφάλεια, ενόψει του Ράλι Ακρόπολις.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι οι δράσεις θα συνεχιστούν και μετά τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Μιχάλης Καραμαλάκης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου, έγινε προσομοίωση τροχαίου ατυχήματος, όπου συμμετείχαν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήγησε ότι με τις δράσεις που αναπτύσσονται και με επικεφαλής της προσπάθειας τον ίδιο τον πρωθυπουργό, υπάρχει η αισιοδοξία ότι η χώρα θα καταφέρει να αποτυπώσει χαμηλότερους δείκτες σε ότι αφορά τους νεκρούς από τα τροχαία δυστυχήματα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και τοπικοί φορείς, που ανέφεραν ότι η δια βίου μάθηση των κανόνων οδικής ασφαλείας μέσω τέτοιων δράσεων, βοηθάει στο να βελτιώνεται η συμπεριφορά των οδηγών, ενώ ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, ανέφερε ότι κομβικής σημασίας έργο, επιτελείται στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ηρακλείου, το οποίο κάθε χρόνο επισκέπτονται περίπου δέκα χιλιάδες μαθητές σχολείων του Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Εγγονός Μίκη Θεοδωράκη: Μην ανησυχείς παππού, η Κρήτη σε περιμένει

ΥΠΑ: Παράταση της ΝΟΤΑΜ για τα νησιά

Καιρός: Κακοκαιρία “εξπρές” την Κυριακή (χάρτες)