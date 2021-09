Κοινωνία

Γιος Θεοδωράκη: Δεν θα παραστώ στα ασφαλιστικά μέτρα για την κηδεία - Η ανάρτηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασφαλιστικά μέτρα για τον ενταφιασμό του Μίκη Θεοδωράκη. Η ενδοοικογενειακή κόντρα συνεχίζεται. Η νέα ανάρτηση του γιου του.

Τα ασφαλιστικά μέτρα για τον ενταφιασμό του Μίκη Θεοδωράκη συζητούνται αύριο, Δευτέρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ενώ συνεχίζεται το ενδοοικογενειακό θρίλερ για τον ακριβή τόπο που θα «αναπαυθεί» ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης.

Ο γιος του, Γιώργος Θεοδωράκης, με ανάρτησή του πριν από λίγο, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να παραστεί στη διαδικασία. «Επιθυμία του ήταν να ταφεί στην Κρήτη. Δεν το μάθαμε χθες, ούτε χρειάστηκαν συμβολαιογράφοι, επιστολές και Πρωτοδικεία να μας το πουν. Την είχε εκφράσει με κάθε δυνατό τρόπο. Δημόσια. Ιδιωτικά. Προφορικά. Γραπτά. Και έχει προσωπικά φροντίσει για την τελευταία λεπτομέρεια. Η αυριανή διαδικασία στο Πρωτοδικείο δεν με αφορά Δεν πρόκειται να παραστώ. Δεν αψήφισα τον πατέρα μου ζωντανό. Δεν θα το κάνω τώρα όταν όλη η Ελλάδα τον Τιμά» αναφέρει με νόημα.

Η ανάρτηση του Γιώργου Θεοδωράκη:

«Από τα πρώτα πράγματα που κατάλαβα, μικρό παιδί, είναι πως ο πατέρας μας δεν μας ανήκει. Φρόντισε ο ίδιος γι αυτό. Μέσα από το έργο του, το ταλέντο του, με την αδιάκοπη εργασία του, να γίνει ο Μίκης όλων. Του κόσμου και του χρόνου. Επιθυμία του ήταν να ταφεί στην Κρήτη. Δεν το μάθαμε χθες, ούτε χρειάστηκαν συμβολαιογράφοι, επιστολές και Πρωτοδικεία να μας το πουν. Την είχε εκφράσει με κάθε δυνατό τρόπο. Δημόσια. Ιδιωτικά. Προφορικά. Γραπτά. Και έχει προσωπικά φροντίσει για την τελευταία λεπτομέρεια.

Η αυριανή διαδικασία στο Πρωτοδικείο δεν με αφορά Δεν πρόκειται να παραστώ. Δεν αψήφησα τον πατέρα μου ζωντανό. Δεν θα το κάνω τώρα όταν όλη η Ελλάδα τον Τιμά. Θα τον αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί όπως του πρέπει. Η οικογένεια. Οι φίλοι. Οι συνεργάτες. Οι συγχωριανοί. Όσοι τον αγάπησαν. Όσοι μπορεί να τον πίκραναν. Όσοι στο παρελθόν μπορεί να συμφώνησαν ή να διαφώνησαν. Τίποτα πια δεν έχει σημασία. Εκείνο που μένει είναι το τελευταίο δάκρυ.

Σας Ευχαριστούμε για την Αγάπη σας. Είμαστε όλοι ευγνώμονες. Γι’αυτό, σας παρακαλώ, να δεχτείτε την συγγνώμη μας, την βγαλμένη μέσα από τον πόνο τον βαθύ, κι όλοι μας να σωπάσουμε για να αποχαιρετήσουμε τον πατέρα.

Γιώργος Θεοδωράκης»

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτσας για φοροελαφρύνσεις: μειώσεις σε έκτακτες εισφορές, ρεύμα και ΦΠΑ

Κέρκυρα - Εθνικός Ύμνος: χειρόγραφο του Νικόλαου Μάντζαρου (βίντεο)

ΑΝΤ1: το Δελτίο Ειδήσεων ζωντανά από τα Χανιά την Κυριακή (βίντεο)