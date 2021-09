Κοινωνία

Τροχαία: Εκατοντάδες παραβάσεις σε ελέγχους στην Αττική

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας, προς αποφυγή ατυχημάτων στους δρόμους της Αττικής.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, για την αντιμετώπιση των παραβάσεων που οδηγούν ευθέως στο τροχαίο ατύχημα και διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε από την 22.00 ώρα της 4-9-2021 έως την 06.00 ώρα σήμερα (5-9-2021), ειδική εξόρμηση σε όλο το οδικό δίκτυο της Αττικής.

Ειδικότερα αστυνομικοί από το σύνολο των Τμημάτων Τροχαίας της Αττικής και από τις Ομάδες Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), πραγματοποίησαν τροχονομικούς ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων βεβαιώθηκαν οι (262) ακόλουθες παραβάσεις:

(53) για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος

(40) για παραβίαση ορίου ταχύτητας

(23) για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

(41) για μη χρήση προστατευτικού κράνους

(7) για θόρυβο

(3) για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

(1) για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

(2) για στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου

(92) λοιπές παραβάσεις

Επιπλέον αφαιρέθηκαν:

(59) άδειες ικανότητας οδήγησης

(31) άδειες κυκλοφορίας και

(10) ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας

Ακινητοποιήθηκαν (25) οχήματα.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτο ρυθμό.

