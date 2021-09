Παράξενα

Τουρκία: Πτήση για Γκίνες μέσα σε διαδοχικά τούνελ (βίντεο)

Συγκλονιστική είναι η πτήση του Ιταλού πιλότου που έσπασε, όχι ένα, αλλά τέσσερα ρεκόρ.

Ένας Ιταλός πιλότος πέρασε από τα τούνελ της Τουρκίας σε 44 δευτερόλεπτα, με στόχο να πιάσει ρεκόρ.

Ο Ντάριο Κόστα «έγραψε» ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία, καθώς πέταξε το αγωνιστικό αεροπλάνο του μέσα στα στενά διαδοχικά τούνελ, που βρίσκονται έξω από την Κωνσταντινούπολη.

Ο Κόστα μπήκε στο πρώτο στενό τούνελ μέσα στο οποίο έκανε την απογείωση, βγήκε για λίγα μέτρα έξω και συνέχισε με 245χλμ την ώρα ταχύτητα στο δεύτερο τούνελ, στο οποίο πέταξε σε ύψος κάτω του ενός μέτρου από την άσφαλτο.

Η προετοιμασία για το εγχείρημα διήρκησε ένα χρόνο, ενώ πάνω από 40 άτομα εργάστηκαν για να επιτευχθεί.

«Μπορεί να φαινόταν ότι όλα έγιναν γρήγορα, αλλά όταν βγήκα από το πρώτο τούνελ, το αεροπλάνο άρχισε να κινείται προς τα δεξιά, λόγω των ανέμων κι έτσι επιβράδυνα. Συγκεντρώθηκα κι έφερα το αεροσκάφος στο σωστό σημείο για να μπω στο δεύτερο τούνελ», περιέγραψε ο πιλότος.

Ήταν και γι’αυτόν η πρώτη φορά που πέταξε μέσα σε τούνελ, ενώ χαρακτήρισε την εμπειρία του ως «ακόμα ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Για το επίτευγμά του πέτυχε ρεκόρ Γκίνες, αφού πέταξε σε τούνελ για 1,610 χλμ., έσπασε όμως κι άλλα ρεκόρ: Το πρώτο αεροπλάνο που πετά σε τούνελ, η μακρύτερη πτήση με εμπόδια, το πρώτο αεροπλάνο που πετά σε δύο τούνελ και η πρώτη απογείωση μέσα σε τούνελ.

