Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες τα κρούσματα κορονοϊού και αυτήν την Κυριακή, καθώς είναι τα αποτελέσματα των τεστ που διενεργήθηκαν το Σάββατο, που τα διαγνωστικά κέντρα υπολειτουργούν, ενώ αύξηση παρουσίασαν οι θάνατοι ασθενών από επιπλοκές της νόσου.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής 1.291 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των νέων κρουσμάτων στην χώρα 25 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 22 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας .

Στην Αττική εντοπίστηκαν 254 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο και στην Θεσσαλονίκη 115. Μεγάλη διασπορά του ιού σημειώνεραι επίσης στην Μεσσηνία με 52 νέα κρούσματα, στην Αχαΐα με 50, στην Λάρισα με 41 και στο Ηράκλειο με 37.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

















Όλυμπος: Νεκρός εντοπίστηκε ο ορειβάτης

Πέθανε η Σάρα Χάρντινγκ

Σεισμός στη Μυτιλήνη